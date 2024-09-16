Не бачились від 2022 року: три щемливі історії кохання звільнених з полону захисників України

Напередодні з російських буцегарень вдалося звільнити 152 українці. Здебільшого це захисники гарнізону Маріуполь - "азовці", морпіхи, прикордонники, а також бійці, що боронили Київщину навесні 2022 року. Довго саме їх Росія відпускати не хотіла.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Мар'яни Бухан.

"Азовець" Сергій Овчаренко на псевдо "Добряк" передає привіт своїй нареченій. Він не бачив її понад два з половиною роки.

"Я його чекаю і всіма силами, все, що можу, я для нього роблю", - каже Вікторія.

Поки Сергій був у полоні - Віка їздила в столицю на акції в підтримку полонених і організовувала мітинги в рідному місті. А ще купувала коханому подарунки.

"Все, що він любить, у мене все зібране, і тепер з того часу на кожне свято я йому купую подарунок, і у мене такі вже сумки, коли він приїде, я йому все подарую", - каже Вікторія Недбай, наречена "азовця".

Сергій Овчаренко і Вікторія Недбай

ТСН уже знімала пропозицію одружитись. Це була весна 2020 року. Морський піхотинець Тимур Амілаханов просто на полігоні серед побратимів з величезним букетом троянд просив руки своєї коханої Ірини, і вона одразу каже "так".

На початку повномасштабного вторгнення Тимур в складі 36-ї окремої бригади морської піхоти потрапив в полон на заводі Ілліча в Маріуполі.

Тимур Амілаханов і його дружина Ірина

"Два роки 5 місяців і два дні і сьогодні нарешті я його обійму", - каже Ірина.

Олена Турас разом з майже дворічним сином Леоном приїхала зустрічати з полону чоловіка Андрія. Він - морпіх, вона в його ж бригаді була медиком. У полон вони потрапили разом, коли в квітні 2022 намагалися вийти з окупованого Маріуполя. Олену обміняли за два тижні, і тоді вона зрозуміла, що вагітна.

Олена Турас

Тут можна зрозуміти як це - обійматися поглядами. Сильно схудлий Андрій до родини близько не підходить. Каже, чекає коли його оглянуть лікарі і переконаються, що в нього немає хвороб, якими він може заразити інших. На відстані розглядає сина і жартує.

Від чоловіка Олена за два з половиною роки не отримала жодного листа. І тепер готується знайомити з Андрієм сина, і знайомитись знов самим.

Вперше побачити сина та обійняти поглядом! Життя після полону

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