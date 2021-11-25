"Не бачимо загроз": Данілов розповів, чи варто чекати на вторгнення Росії у січні

"Не бачимо загроз": Данілов розповів, чи варто чекати на вторгнення Росії у січні

Втім, Секретар РНБО переконаний, що Путін не знімає з порядку денного питання знищення України.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів, чи готується Україна до ймовірного вторгнення Росії, про яке попереджають іноземні ЗМІ, і чи варто його взагалі очікувати найближчим часом.

Про це він сказав 25 листопада у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

Олексій Данілов вважає, що РФ не наважиться на повномасштабне вторгнення у січні 2021 року, проте не виключає агресії Кремля у майбутньому.

За словами Данілова, влада "все читає, аналізує, систематизує". Тому для РНБО у повідомленнях про ймовірний напад "немає ніякої новини".

"Ми на сьогоднішній день не бачимо тих загроз, про які каже пан Буданов (очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов — Ред.) Саме на 15 січня. Я, Олексій Данилов як секретар РНБО", — наголосив він.

Секретар Ради нацбезпеки переконаний, що Путін не знімає з порядку денного питання знищення України.

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"І це питання не сьогодні, не вчора — це питання, яке в них (у Росії — Ред.) стоїть, починаючи від 2008-го року, коли Путін у США, зустрічаючись із американським президентом, заявив, що "такої країни немає, це наша країна, ми маємо тут навести лад — віддайте нам її". Це було у 2008-му році. Нічого не змінилося", — сказав секретар РНБО.

Єдине, що змінилося, за словами Данілова, — це те, що світ зрозумів, що Росія є агресором і хоче напасти на Україну, а тому міжнародна спільнота послідовно підтримує офіційний Київ.

"Маски усі останнім часом зняті. І після того, як навіть наші партнери — німці і французи — зробили дуже гучну заяву стосовно того, що відбувається на наших кордонах і що відбувається взагалі між Росією і Україною, — всьому світу стало відомо, хто цим питанням займається", — підсумував він.

Право на владу: РНБО не бачить загрози повномасштабного вторгнення російських військ

Нагадаємо, що Російська Федерація сконцентрувала на кордоні з Україною майже 100 тисяч військовослужбовців, про що минулого тижня заявив президент Володимир Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Британія готова перекинути спецназ до України через загрозу російського вторгнення.

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