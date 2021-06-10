"Не бачив": у Рівненській області водій влаштував серйозну ДТП і поїхав далі

Винуватець взяв автівку покататися і вискочив на зустрічну для обгону.
У Рівненській області поліцейські розшукали водія, який виїхав на зустрічну смугу, спричинив аварію двох легковиків, а сам неушкоджений втік.
Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 10 червня.
Він сам прийшов до копів, коли ті встановили власника машини. Виявилося, винуватець взяв автівку покататися. Коли ж рухався трасою Рівне-Острог, вискочив на зустрічну для обгону. А там саме їхали дві автівки.
Аби уникнути лобового зіткнення, одна з них виїхала на узбіччя. Іншу ж машину, яка намагалася зробити те саме, почало на трасі заносити, викинуло частково на зустрічну смугу, де в неї врізався ще один легковик.
Водій же, який це все спричинив, просто поїхав далі. Нині ж в поліції він пояснив, що нібито не бачив, до чого призвів його маневр.
Копи на порушника склали протокол. Йому загрожує штраф 1700 гривень.