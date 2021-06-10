"Не бачив": у Рівненській області водій влаштував серйозну ДТП і поїхав далі

Винуватець взяв автівку покататися і вискочив на зустрічну для обгону.

У Рівненській області поліцейські розшукали водія, який виїхав на зустрічну смугу, спричинив аварію двох легковиків, а сам неушкоджений втік.

Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 10 червня.



Він сам прийшов до копів, коли ті встановили власника машини. Виявилося, винуватець взяв автівку покататися. Коли ж рухався трасою Рівне-Острог, вискочив на зустрічну для обгону. А там саме їхали дві автівки.

Аби уникнути лобового зіткнення, одна з них виїхала на узбіччя. Іншу ж машину, яка намагалася зробити те саме, почало на трасі заносити, викинуло частково на зустрічну смугу, де в неї врізався ще один легковик.

Водій же, який це все спричинив, просто поїхав далі. Нині ж в поліції він пояснив, що нібито не бачив, до чого призвів його маневр.

Копи на порушника склали протокол. Йому загрожує штраф 1700 гривень.

Новини України: у Рівненській області розшукали водія, який спричинив аварію інших машин і втік

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