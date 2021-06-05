"Не бійся, мені не страшно": історії про двох маленьких дівчаток, які загинули від куль окупантів на Донбасі

В Україні 4 червня День пам'яті безневинних жертв.

Уперше Україна 4 червня 2021 року вшановує пам'ять усіх дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії. Їхня кількість достеменно невідома, постанова Парламенту каже про 240 жертв. У сюжеті ТСН історії двох з них – наймолодшої та дівчинки, яка не дожила до повноліття.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Щодо загиблих на Сході дітях Україна так і не має статистики, за підрахунками моніторингової місії ООН, 232 - це загиблі діти. Четверо з них від початку цього року. Ще щонайменше 403 дитини - це ті, хто отримали поранення. Наймасовіша загибель дітей на Сході сталася, коли бойовики збили "Малазійський боїнг" рейсу МН17, тоді загинуло 80 дітей.

У селі Новомихайлівка розташованому між Донецьком та Докучаєвському за останні 50 років мало, що змінилося. Там живе півтори сотні дітей, проте так одразу і не скажеш, що десь поруч триває війна.

Новини України: історії про двох дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії

Сім років тому Юлія і Діанка мали йти в 11 клас, але сталося горе. Найкраща подруга Діани, з якою танцювали, їли солодощі, фотографувалися та мріяли, як вийдуть заміж, стала першою загиблою на війні в їхньому селі. Юлі було лише 16-ть.

"Вона мені вночі наснилася і каже: "Не бійся, мені не страшно. Усе добре", - каже дівчинка.

Мінометний обстріл почався, коли вона з родиною працювала на городі, почала тікати, але один снаряд розірвався поруч і поранив Юлі стегно, за лічені секунди поруч впали ще два.

Пані Лариса намагається навчитися жити після загибелі доньки, вже сьомий рік працює з психологами.

"Я їй кажу: "Юлечка, давай тікати далі". А вона каже: "Мамо, не треба нікуди", - пригадує матір Юлії.

Батько дівчинки, на жаль, захворів і помер.

Пані Наталя пригадує, її донька народилася передчасно. Коли в Мар'їнці вже почалася війна, бійці терміново відвезли породіллю до реанімації. Жінка розповідає, що одного разу посеред ночі в їхній будинок влучив снаряд. За життя її Льолі лікарі боролися 12 днів. На жаль, марно.

"Якби зараз повернути все назад я б зібралася і поїхала. А тоді здавалося грошей немає, роботи немає, а я працювала в магазині. І куди ми поїдемо, без грошей навіть квартиру найняти, хто знав, що так станеться", - бідкається жінка.

Юля та Льоля померли в один день з різницею в рік. Юля не дожила до 16-ти, Льоля не дожила до 6 місяців.

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