Не бояться ні людей, ні котів: воїни ЗСУ розповіли про нашестя мишей на фронті (фото, відео)

На Донецькому напрямку українських захисників атакують не лише окупанти, а й миші. Щоб протидіяти гризунам - наші захисники заводять котів.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

На лінії фронту миші не бояться нічого - ні людей, ні котів, ні камер. Попри це українські захисники часто у бліндажах заводять кошенят, щоб ті боролися з гризунами.

Миша у бліндажі

"Поки малеча із завданням не справляється, проте сподіваються військові, вже скоро хвостаті стануть справжніми хижаками", - каже кореспондентка ТСН.

Бійці кажуть, що за їхніми малими охоронниками довелося стояти у черзі, бо зараз на лінії фронту на котів справжній ажіотаж. Тож цих пухнастиків тепер, як можуть, балують і не кваплять дорослішати.

Військовий Володимир каже, що особисті речі вони ховають у ящиках, бо миші гризуть все - від цигарок до шампунів. Також у ящиках бійці ховають і їжу.

Кошеня з мишею у бліндажі

У військовослужбовця Миколи миші прогризли сумку і попсували крам. Аби вберегти решту речей, боєць змайстрував цілу конструкцію.

"Це підставки зі снарядів, тубуси. Воно слизьке і миша по ньому не лізе", - каже військовий.

З настанням холодів, гризуни ще активніше полізли в тепло. Жодні мишоловки не справляються. Одна з них лізе на автомат бійця просто під час інтерв’ю з ТСН.

Миші гарцюють по стелі, ліжкам, та поличкам. Військові кажуть, пробували труїти, вийшло лише гірше, оскільки вони гинуть і тоді туди летять мухи. Воїни сподіваються, що коти у майбутньому наведуть лад у бліндажі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 12:00 за 4 грудня 2023 року | Новини України

Нагадаємо, у Польщі кафе заборонило вхід частині відвідувачів, бо у котів з України стрес.

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