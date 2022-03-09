Не бояться смерті, але не хочуть засмучувати маму: що розповіли українські бійці, які пішли до військкоматів першими

Не бояться смерті, але не хочуть засмучувати маму: що розповіли українські бійці, які пішли до військкоматів першими

Українські воїни зі зламаним тілом і далі хочуть ламати ворога.

Не бояться смерті, але не хочуть засмучувати маму: пішли до військкоматів першими і серед перших отримали поранення. Журналісти поспілкувалися з ушкодженими на війні бійцями, які розповіли їй про те, чому їм не лежиться на ліжках, - про це йшлося в сюжеті ТСН ("1+1") в ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

Приміром, на відео - одна з тих лікарень, де рятують життя пораненим військовим та цивільним. Тут відбувається операція чоловіка, якого поранило осколком в голову. Це поранення нелегке, воно загрожує життю, пацієнта хотіли вивезти до спеціалізованого медзакладу, але рятувати потрібно просто тут і зараз.

Втрати росії станом на 8 березня / ТСН.ua

Нейрохірурги ще оперують цього бійця, а "швидка" вже привезла наступного – йому дістають осколки зі стегон, далі знову робота для нейрохірургів – це осколкове поранення ще тяжче

В найважчий з цих днів війни медикам доводилося робити в цій лікарні 6 операцій одночасно.

Наприклад, Денис – саме з тих поранених у кінцівку, йому 27 років і він свій день народження, звісно, планував не таким. Найскладнішим за час війни виявилося сказати мамі, що поранений.

А Олександр перші кілька годин після бою не помічав, що поранений. Це так куля зайшла в живіт – пояснили потім лікарі.

А ось Дмитро з-під Гостомеля про свої рани говорить філософськи, хоча снаряд впав поруч із ним. Але зі зламаним тілом, він хоче далі ламати ворога. А це Сашко і його життя теж змінилося.

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