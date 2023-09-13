“Не боїться дурень і покійник”: в ГУР розповіли, як відбили “вишки Бойка” і чому це ще не остаточно

Бійцям Головного управління розвідки Міністерства оборони вдалося на надувних човнах обдурити весь російський флот, підтвердження цьому — успішна спецоперація з відбиття так званих “вишок Бойка”.

Про деталі спецоперації уперше розповів командир на псевдо “Пеін” ексклюзивно для ТСН.ua.

“Це могла бути мандрівка в один бік”

“Спецоперацію готували приблизно місяць-півтора. Ми розуміли, що це може бути мандрівка в один бік. Адже не боїться лише дурень і покійник. Ми йшли на надувному човні, бо він більш маневрений, його менше видно повітряним засобам”, — зазначив командир.

Трофеї: в чому їхня цінність

Під час цієї операції бійці взяли і цінні трофеї на самих “вишках”. Зокрема, радіотехнічне обладнання, яке стежило за всіма пересуваннями в районі острова Зміїний.

“Система “Нева”, яку ми захопили, це техніка, яку можна відкрити і подивитися на програмне забезпечення. Там купа корисної інформація, яка може нам дати відповіді на наші питання”, — розповів командир.

До чого готуються наші бійці

“Коли ми почали пришвартовуватися, літак почав відпрацьовувати по нашим бійцям. Трохи пробили човен. Один такий снаряд міг би нас потопити. Постріл був один, було влучання в хвостову частину. Ми побачили своєрідний дим — спочатку білий, потім чорний”, — пригадав “Пеін”.

“Ми дуже сильно обмежили росіянам дії в акваторії Чорного моря. А саме в акваторії острова Зміїний. Ми відсунули їх до берегів Криму”, — зауважив він.

“В Чорному морі вони доволі сильно втрачають свій вплив. Але ми готуємося до того, що вони можуть спробувати відбити втрачене”, — резюмував командир.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Не боїться дурень і покійник! В ГУР розповіли, як відбили “вишки Бойка” і чому це ще неостаточно

Нагадаємо, у ГУР МО 11 вересня повідомили про повернення контролю над так званими “вишками Бойка”, які перебували в окупації від 2015 року. Це важливо також з військової точки зору, оскільки окупанти використовували газовидобувні платформи для військових цілей.

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