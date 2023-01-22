Не було шкіри і виднілись кістки: лікарка з Дніпра врятувала сусідську дівчинку, яку понівечили уламки

У Дніпрі після влучання ракети в багатоповерхівку лікарка-неонатологиня врятувала поранену дитину, хоч сама постраждала від вибуху. Побачивши дівчинку, що стікала кров’ю, поклала її у власну автівку і помчала до лікарні - це і врятувало дитині життя, йдеться в ТСН.

“Я навіть не почула вибуху, я тільки почула і побачила, що на мене летять вікна, страшна вибухова хвиля, яка мене відкинула з кімнати в коридор”, - пригадує Світлана.

Її з чоловіком того страшного дня від загибелі врятувало диво. “Два під'їзди обрушились, там страшне, що робилося, дим, буквально все горіло, люди кричали”, - пригадує вона.

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В чому була жінка з чоловіком вискочили надвір. Вона, лікар із 36-річним досвідом, одразу кинулась рятувати поранених. “Я дитячий лікар і я зразу побачила неподалік там метрів 20 від нашого під'їзду лежала дівчинка. Ця дівчинка, я її впізнала, вона з нашого під'їзду, її звати Мирослава”, - розповідає жінка.

Стан дівчинки був дуже тяжкий, її вдарило уламком плити, була велика крововтрата. Дівчинка вже майже ні на що не реагувала. “В неї це були рвані рани, там уже не було одягу, не було шкіри, кістки були видні. Коли люди ще кричать і дітки, це ще не саме страшне, страшне, коли вони вже не кричать”, - переконує лікарка.

Під час вибуху 9-річна Мирослава була на вулиці. Бабуся, що з нею гуляла на хвилинку зайшла додому, там її і застав вибух. Жінка вціліла, і кинулась шукати онуку. “Я бігала, кричала, все сиплеться у двір до нас, її ніде немає. Молодий чоловік, не знаю як його звати, тоді було не до нього, я йому дуже вдячна, за першу допомогу, він допомагав Мирославі. Тут прибігла Світлана Юріївна й кричить, це наша Мирославка, Сергію заводь машину, поїхали”, - пригадує події бабуся дівчинка.

Без вікон, з побитими дверима, автівка все ж завелась. За лічені хвилини Мирославу доправили до лікарні, її одразу взялись оперувати. Цей той випадок, коли хвилини врятували життя, кажуть у реанімації. “Є таке поняття “золота година”, якщо допомога надана за цю годину, набагато кращий прогноз”, - розповідають медики.

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В дівчинки сильно травмувало ніжки, їх лікарі збирають по частинам. Попереду у Мирослави тривала реабілітація. Вона і досі найтяжча із поранених дітей, однак медики сподіваються, зможе не лише ходити, а й танцювати. “Стан дитини набагато кращий, вона у свідомості, вона у повному обсязі годується, вона оперується, як потрібно”, - додають у лікарні.

Рідні дівчинки не втомлюються дякувати сусідці. Натомість сама лікарка каже, вона робила те, що й всі в той момент, адже для допомоги об’єдналось усе місто.

Нагадаємо, що у Дніпрі досі триває ідентифікація тіл загиблих від ракетного удару по багатоповерхівці 14 січня.

Зниклими безвісти вважаються 9 людей. Понад 20 потерпілих у лікарнях, більшість - у стані середньої тяжкості. Наразі близько ста сімей залишились без домівок, бо три під’їзди, найімовірніше доведеться зносити, щодо інших тривають експертизи.

Поранена лікарка врятувала дитину, яку знайшла між уламками будинку

Для потерпілих відкрили два штаби, де людям допомагають відновити документи та оформити заяви на матеріальну допомогу, зокрема, й від ООН.

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