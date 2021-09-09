"Не був на пологах, не хотів давати своє прізвище і попросив вважати його "осеменителем": повне інтерв’ю матері доньки Сенцова

Жінка розповідає, що Олег спочатку не погоджувався, щоб дівчинка отримала прізвище батька — Сенцова.

Фотографиня Юлія Бабич, яка народила від режисера Олега Сенцова доньку, дала ексклюзивне інтерв’ю ТСН. Жінка, зокрема, розповіла про, чому взагалі наважилась на інтерв’ю, про народження Емми і зустрічі ексбранця Кремля з донькою, та виховання дівчинки.

ТСН.ua публікує повну версію ексклюзивного інтерв’ю Юлії Бабич.

Вагітність і народження доньки Емми

"Емма народилася перед Новим роком – 16 грудня. Це були важкі пологи, вони мали бути легкі, але з нею сталися проблеми і її треба було терміново діставати. Мені зробили кесарево і були проблеми з годуванням. Поки ми рятували одну грудь з моїми друзями, які мене просто за шкірку брали і везли вночі в лікарню, ми врятували одну грудь – другу я не помітила і стався мастит. Щоб розуміти, що це – це температура 40, постійно", - розповідає Юлія Бабич.

Жінка каже, що надсилала скриншоти Олегу Сенцову в цей момент і сподівалася на його допомогу, тому, що їй було важко. Але колишній в’язень Кремля після 31 грудня, коли Еммі зробили свідоцтво про народження, поїхав до Одеси зі своєю теперішньою нареченою.

"Я боялася її взяти на руки, бо в мене паморочилося в голові через температуру. Вона не була спокійною дитиною перший місяць, вона постійно кричала. 31 грудня ми з ним робимо їй свідоцтво про народження – і він їде в Одесу зі своєю теперішньою нареченою. При чому він знає, що він лишає мене з температурою під 40. Тоді я і це йому пробачила, але зараз для мене це залишення дитині в принципі в небезпеці. Тому що він знав, що біля мене поруч нікого, і це Новий рік, я не можу подзвонити своїм друзям, які десь святкують. Але виявилося, що Одеса була важливіша за нас. До лікарні я звернулася аж 3 січня, бо мені не було з ким її залишити. І ще через тиждень мені зробили операцію", - пригадує Юлія.

Водночас вона стверджує, що після повернення з Одеси Олег не подзвонив, не написав і не приїхав до неї чи доньки.

"Він одразу поїхав у своїх кіношних справах до якоїсь іншої країни. Мама моя змогла приїхати на операцію, я вдячна, що хоча б під час операції Емма побула з нею. А потім на перев’язки ми мали їздити кожен день. Я повинна їздити, а вона мала, тому, що вона прив’язана до мене. Мені робили перев‘язки в хірургії в одному кінці поверху в лікарні, а Емма в ковідному крилі з медсестрами лежала поки мене перев’язували. І так кілька днів. У цей час вона могла бути з кимось більш близьким", - каже Юлія.

Жінка зазначає, що, коли була вагітна, то постійно надсилала Сенцову фотографії з УЗД. Зустрітися ж Олег запропонував Юлії, коли та була на сьомому місяці вагітності.

"Постійно. Я все чекала, ну може, ну має прокинутися… Ну не може ж… Як? Це ж його донька! Коли я вже написала, що я пішла до адвоката, того ж дня він написав, що я ж хотіла побачитися: "Давай побачимося". Це був кінець сьомого місяця вагітності. І він приїхав, і сказав: "Я дам своє ім’я дитині, ти ж знаєш, як я ставлюся до дітей. Я не зможу з нею бути постійно, але це моя дитина, я буду її виховувати, я буду з нею". Коли ми пішли 31 ми записались давати свідоцтво – 30 ввечері він мені сказав – сидів, сидів, бавився… І такий каже: "Ти ж розумієш, що я їй своє прізвище не дам", - заявляє вона.

Це рішення, начебто Сенцов пояснив тим, що обіцяв дати тільки своє ім’я, а не прізвище. Втім, зрештою він погодився і Емма носить прізвище батька.

"Я так не люблю, коли мене дурепою роблять! Ім’я я могла дати і без нього будь яке. І його аргумент – тобі що не подобається твоє прізвище? Ну, як це? Тобі ж подобається – давай своє прізвище. І лише те, що його не зрозуміють люди в принципі допомогло. Він на наступний день приїхав – і так, мовляв, я дам прізвище. Так ми отримали це прізвище і я думаю – повернути час назад, я б за нього так не боролася. Це багато бюрократії, насправді. У нас батька немає, але бюрократія залишилася. Дозволи. Дозволи постійно… Ми прив’язані до нього бюрократично. І мій адвокат мав рацію, який казав: "Ну не хоче давати, радій", - зауважує Юлія.

На самих пологах, як каже жінка, Сенцов не був, бо запізнився. Юлія пригадує, що запросила на пологи фотографиню, але Олег не захотів робити знімки і нагримав на неї, щоб та не знімала.

"Він побув 5 хвилин, гаркнув на фотографа-дівчинку, яку я попросила нас пофотографувати. Так у нас і немає тих зворушливих фотографій. Гаркнув, щоб вона не знімала… І все. Наступного дня він теж прийшов я його сфотографувала, ту фотографію, що він виставив. І теж побув 5 хвилин і поїхав кудись", - розповідає Юлія Бабич.

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Крім того, розказує, що побоялася ставати на облік до державної клініки, а тому обрала приватну. Пояснює, що це вагітність припала на карантин і в неї спрацювала захисна реакція за дитину. Коли ж звернулася до Сенцова за грошовою допомогою, і той пообіцяв приїхати, але приїхавши, почав натякати на аборт, стверджує Юлія. Тому, з її слів, вона зайняла гроші у борг у свого керівника.

"У борг, який він не бере назад. Коли вже Олег потім з’явився, я вирішила, що він з’явився в житті Емми – він же ходив на акції протесту проти цієї людини, я сказала йому, що це ж нечесно! Тобто, він допоміг твоїй дитині. Ну хоча б віддай борг і роби це чесно. Він сказав:" Якщо людина зробила це щиро, то їй не потрібно нічого віддавати, а якщо не щиро, то чого взагалі про це говорити", - висловилася вона.

Про натяки на аборт

"Він приїхав. Він не сказав слово "аборт". Були натяки на аборт. І вони всі були маніпулятивні, я ж маю розуміти, що з цією дитиною Олег Сенцов ніколи не буде щасливим. Його сім’я ніколи не буде щасливою. Ця дитина забирає в нього все. Не дає йому шанси на щастя. Тобто задля щастя Олега Сенцова я мала зробити аборт. Це так все звучало. Звісно, я навіть посміялася! Мені просто було смішно усе це слухати. Він зрозумів, що це незмістовно говорити про аборти. Він попросив вважати його "осеменителем". Я коли кажу це слово "запліднювач", воно навіть не так образливо звучить. Тому я кажу цитатою. Я подякувала йому за довіру і все. На цьому все. Гроші він сказав не дасть, щоб не прив’язуватися до дитини, - каже Юлія Бабич.

Сплата аліментів

Юлія заявляє, що Олег сплачує щомісяця 1 числа аліменти. Втім, каже, що гроші невеликі.

"Я так розумію, що там поставлено на автомат, бо одного й того самого часу приходять гроші. Це невеликі аліменти. Я не боюся їх втратити. Якщо ми їх втратимо, ми втратимо, в принципі, гроші на памперси і суміш. Але це все не варто того, щоб боятися щось втратити. Він платить. Це його обов’язок. Молодець! Не буде платити, нам буде легше позбавити його батьківських прав", - заявляє Юлія і додає, - "Він є біологічним татом, він батько. Як далі? А як далі? Поки що я не бачу змін. Для того, щоб щось змінилося в стосунках треба хоча б прийти сказати: "Вибач". Не мені, дитині. Принаймні прийти".

Виховання Емми

Юлія розповідає, що виховує маленьку сама. Батьки живуть далеко, а няню жінка не бере, бо "ще не дуже готова ділити свою дитину з кимось".

"Ми з нею удвох. Ми в принципі живемо далеко від моїх батьків, всі живуть в Дніпропетровській області. Мама би залюбки допомагала, але вона у мене активний член суспільства, ще працює, але чесно кажучи я ще не дуже готова ділити свою дитину з кимось", - зазначає вона.

Зустрічі Сенцова з донькою

Юлія говорить, що Олег Сенцова їй, а також у своїй публікації назвав доньку мовляв "помилкою", але але після цього висловив бажання побачитися з нею.

"Єдиний раз, коли він сказав: "Чи можу я бачити доньку?", було після його посту, де він назвав її в принципі помилкою. І це він зробив не випадково. І можна просто подумати, що це фігура мови. Насправді до цього він приблизно тими ж словами сказав це мені. Я йому пояснила, як це звучить, і що це означає. Після цього я читаю це в пості. Тобто, для мене це свідомо названа дитина "помилкою". Після цього він мені пише: "Чи можу я побачити Емму?" Я думаю, що у мене логічним було питання: "Для чого?". Я сказала: "Для чого? З якою ціллю? Якщо це для того, щоб знову своїм всім читачам показати, який він гарний тато або якщо він насправді її любить – це різні речі". На що він мені відповів:"Тобто ти не хочеш, щоб я її бачив?". І тут мені здалося, що він дуже хоче, щоб я йому сказала: "Я не хочу, щоб ти її бачив". Щоб він міг з чистою совістю - це говорити своїм близьким. Я відповіла, що він може її бачити, бо він є її батьком. Але мені цікаво, мені потрібно знати для чого. Ну і це питання проігнорувалося", - заявляє Юлія.

Жінка каже, що востаннє вони бачилися з дівчинкою у червні, бо потрібно було підписати документ. Але до цього, зазначає, Сенцов не бачив дитину три місяці і одразу Емма не захотіла до нього йти.

"Він взяв її зі спини, що я дуже не люблю, коли так роблять моїй дитині. Це обман, коли ти береш зі спини дитину. І повівся так, наче він кожен день її бачить. Почав їй розказувати, яка вона молодець, намагається сідати. У цей час Емма вже сідала, але він абсолютно нічого не знає про свою дитину, але все це гралось на публіку. Я так думаю, хоча мені хотілося б вірити, що ні. Ми вийшли, він довів її до машини, поцілував в лоб і на цьому все. Але оскільки мені хотілося вірити, що все це було щиро… Це було за тиждень до шести місяців Емми, до пів-дня народження. Я написала, що якщо він хоче відсвяткувати цю дату з Еммою – то він може прийти до нас в гості. Він може її побачити. Це повідомлення знову проігнорувалося. Мені довелося написати декілька повідомлень, щоб він мені відповів, що він готовий бачити дитину за умови, що це буде без мене", - розповідає мама Емми Юлія.

Також жінка пригадує, що одного разу написала про погане самопочуття Емми і попросила допомоги. Утім, режисер сказав, що не в Києві і, як заявляє Юлія, "він навіть не запитав що з дитиною".

"Вона йому нецікава. Це чесно було б сказати, я би навіть не була проти, не мала б, що заперечити, якби він сказав: "Мені вона нецікава, я свою дитину не люблю, ну, так сталося". Сталося і сталося. Але це його – треба любити… Не треба! Не треба. Нам не треба. У нас все добре. Ми щасливі. Нас не треба любити, не треба себе примушувати любити. Але і не треба обманювати і брехати про нас", - заявляє Юлія.

Стосунки Юлії Бабич і Олега Сенцова зараз

Юлія заявляє, що, коли Олег заблокував її у Facebook. За її словами, сталося це, коли вона запитала, що, як "він може просити допомоги про якусь хвору дитину, коли я йому буквально вчора пишу, твоя дитина хвора і ти жодним чином не реагуєш".

"Це таке лицемірство! Після цього він заблокував. Напевне, щоб я не засмучувалася... Коли він мені сказав за "осеменітеля", я засумнівалася в тому, що він любить своїх двох дітей. Я запитала: "Як можна любити одних дітей і не любити інших?" Для мене це нереально. На що він сказав, що різниця в тому, що діти заплановані і діти незаплановані. Тобто діти зрежисовані Олегом Сенцовим і дитина, яка народилася, бо вона так захотіла. Тому насправді я хочу, щоб він і всі чітко розуміли, що я йому зла не бажаю. Я до нього ненависті не відчуваю, я просто хочу, щоб нас залишили в спокої і не обливали брудом. Я бажаю йому…", - відзначає жінка і додає, - "Я багато речей пропустила саме через те, що в мене є страх, що його наречена може роздумувати одружуватись. Я йому бажаю щасливого шлюбу. І спланованих дітей. Таких, яких він буде любити".

Чому наважилась на інтерв’ю

Фотографиня Юлія каже, що їй пропонували давно публічно виговоритися, але для неї було табу погано говорити про батька своєї дитини. Вона зазначає, що не дозволяла це робити ані своїм родичам, ані сім’ї, ані друзям. А змінила думку, коли пояснює, сама ж припинила вважати Сенцова батьком своєї дитини.

"Чому я прийшла – це не з образи, не з ненависті… Я це все пережила. Це все було, бо я була дуже закохана, тому це не могло пройти без етапу ненависті. Це все минуло і зараз я до нього відчуваю, мабуть, жаль. Це найкраще, що я можу відчувати до нього. Мені його дійсно шкода. Мені здається, що він втратив якісь правильні орієнтири в житті. Але прийшла я, в принципі, для того, щоб дати своїй донці урок, що коли тебе б’ють, треба давати відсіч. Бо коли тебе б’ють і ти не даєш відсіч, тебе б’ють знову. І це правило життя. Це навіть не в Олегові Сенцові справа. Просто треба вміти постояти за себе. Якщо я це буду просто говорити словами – вона це не зрозуміє, тому, це треба доводити прикладом", - пояснює Юлія Бабич.

Жінка роз'яснює, що пішла на цю розмову з журналістами для своєї дитини, яка, можливо, у майбутньому побачить у Мережі це інтерв’ю.

"І я би їй, дорослій тобі, хотіла би сказати, що ти - це не твої гени, ти не складаєшся лише з ген. Ти – це низка твоїх рішень, які ти будеш робити у своєму житті. Ти – це твоє виховання, твоє оточення, трішки твої обставини у житті. І вже потім десь там останнім планом гени. І гени в тебе прекрасні! А те, що так сталося, що в тебе поки що принаймні є лише біологічний батько – це на тебе жодним чином не повинно впливати. Ти навіть… Ти не він. Ти навіть не я. Ти абсолютно унікальна, чиста, абсолютно своя свідомість, особистість і тільки від тебе залежить, якою людиною ти станеш", - зауважує Юлія.

Наприкінець Юлія наголошує, що наважилася на інтерв'ю, не для того, щоб вона "щось змінила в ставленні людей до Олега Сенцова". Але вважає, що Сенцов став "відомим завдяки ув’язненню" у РФ.

"Ті, хто вміють критично думати – ті зроблять висновки й без мене, а інші люди, які створили собі кумира не так просто від нього відмовляться. І це нормально. Це нормальна людська психологія. Люди занадто багато енергії в нього вклали. 5 років очікування, хвилювань, писання листів, флешмобів. Це все було. І це енергія, це затрата енергії. Це все зрозуміло. Я не знаю, що йому треба зробити, щоб люди сказали: "Ой, я помилився, класно, що ми його визволили, але я помилився". Я вважаю, що було правильним надягати на нього корону і робити його відомим під час кампанії з визволення, це йому допомогло страшенно. Це все було правильно і я б не хотіла, щось там змінити. Але треба було вчасно знімати цю корону. Людина в неї вжилась. Хоча фактично насправді відомим він став завдяки ув’язненню, як би це не звучало", - підсумовує мати доньки Олега Сенцова Юлія Бабич.

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Новини України: Юлія Бабич – мати доньки Олега Сенцова – дала ексклюзивне інтерв`ю

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