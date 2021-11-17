"Не чекали звідти удару": Кулеба прокоментував незахищеність українсько-польського кордону

Кордон має протяжність понад тисячу кілометрів.

Досі важко було уявити, що сусідня Білорусь може стати загрозою для України.

Таку думку у "Сніданку з 1+1" висловив очільник Українського МЗС Дмитро Кулеба, коментуючи ситуацію на українсько-білоруському кордоні.

Зокрема, й цим можна пояснити те, що на кордоні України та Білорусі протяжністю 1084 км немає жодних парканів, як на кордоні Польщі та Білорусі.

"На жаль, так сталося, що Олександр Лукашенко зробив свій вибір і повністю підпорядкував свої дії інтересам президента Росії Володимира Путіна. Дійсно, кордон не укріплювався. Ми не чекали звідти удару. Але зараз посиленим темпом будуть докладені всі зусилля для зміцнення кордону. Це буде і інженерна, і фізична присутність, і обмін розвідувальними даними - посилена прикордонна розвідка. Все для того, щоб максимально захистити наш кордон на північному фланзі", - наголосив Дмитро Кулеба.

Дмитро Кулеба розповів про мігрантську кризу в Білорусі, загрозу з боку Росії та туризм у "червоній" зоні

Як повідомлялося, через критичну ситуацію із мігрантами на білорусько-польському кордоні Україна посилює заходи безпеки на своїх кордонах. Ділянку кордону з Білоруссю додатково охоронятимуть 8,5 тисячі силовиків, чергуватимуть 15 гелікоптерів. В МВС переконані, що такі дії дозволять стримати нелегальних мігрантів, однак для комплексного вирішення проблеми є тільки один вихід - будівництво надійного сучасного інтелектуального кордону.​

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