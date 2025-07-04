Не чекаємо на Patriot: чи зможе РФ "знести Київ" і як Україна захищатиме небо від ракет та дронів

Нестача ракет для ППО змушує Україну шукати власні рішення

Реклама

Зупинка поставок зброї з США знову змушує Україну шукати власні рішення. Нещодавні заяви волонтерки Марії Берлінської про загрозу посилення повітряних ударів по Києву та іншим містам через нестачу ракет для ППО викликали паніку. Але чи дійсно ситуація настільки критична, і чи здатен ворог «знести» столицю? Військові експерти закликають до спокою та прагматизму.

Паніка — не варіант

«Сіяти паніку — це не підхід», — наголошує військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко. Він зазначає, що обмеження у постачанні зброї Україна переживає не вперше. Ситуація, хоч і погіршилася, але не є критичнішою, ніж пів року тому. Путін, на жаль, продовжує свої повітряні атаки, незалежно від політичних заяв.

«Це постійний тиск, спроба підвести нас до перемовин на умовах Кремля. Але цей процес поки що буксує, — пояснює Романенко. — Путін поводиться, як кіт Васька з байки Крилова: слухає порожні балачки Трампа, а тим часом просувається на фронті та завдає ударів „Шахедами“ й балістикою по мирних містах».

Реклама

Patriot: запас є, але «але» залишається

Щодо ракет для Patriot, експерт запевняє: певні запаси в України ще є, і найближчим часом росіянам навряд чи вдасться «знести» Київ. Можливість масованих атак, звісно, залишається, але не йдеться про повну беззахисність.

«Ракети для Patriot є і ще деякий час будуть. Також їх можуть надати європейські партнери. Навіть Японія виробляє їх. Але тут є велике „але“: без дозволу американців вони не зможуть їх нам постачати», — пояснює Романенко.

Він підкреслює, якщо США блокуватимуть постачання цих ракет від інших країн, це стане підтвердженням їхньої гри на боці Кремля.

Затримка військової допомоги від США, додає генерал-лейтенант, стосується не лише Patriot, а й артилерійських снарядів 155 калібру, переносних ЗРК Stinger та ракет GMLRS для HIMARS.

Реклама

«Для прикладу Північна Корея постачає артилерійські снаряди Путіну мільйонами, фактично закриваючи 60% від потреби росіян у снарядах 152 калібру. Це ще раз свідчить, наскільки американці ненадійні стратегічні партнери», — констатує експерт.

Наш порятунок: власні сили та інновації

У такій ситуації Україна має максимально покладатися на себе. Романенко закликає до повної та справедливої мобілізації, переведення економіки на військові рейки та адаптації законодавства до умов війни.

«Чекати, коли росіяни зупиняться — це тільки втрачати власні території», — підкреслює він. Потрібно активно протидіяти, працювати зі справжніми союзниками та шукати нестандартні рішення. Зокрема, йдеться про боротьбу з «Шахедами».

Фахівці вже працюють над масштабуванням дронів-винищувачів, які можуть ефективно знищувати ворожі БПЛА. Більше того, розробляються засоби, здатні збивати керовані авіаційні бомби, від яких донедавна не було порятунку.

Реклама

«Це питання часу. Робота активно ведеться, і після бойового випробування, реалізація можлива до кінця цього року. Але як протриматися ще пів року?» — розмірковує Романенко.

Народна оборона неба

Він переконаний: доведеться розраховувати на допомогу європейських партнерів. Але найважливіше — активно створювати групи протиповітряного захисту на базі добровільних формувань територіальних громад.

«Якщо держава не може впоратися з захистом неба, маємо об’єднуватися на низовому рівні — село, місто, райцентр — і організовувати захист власних будинків, вулиць та міст», — закликає генерал-лейтенант.

До цих груп можуть долучатися громадяни, які не підпадають під мобілізацію. Міноборони має забезпечити їх усім необхідним і навчити.

Реклама

«Нам потрібно не чекати, не кидатися деструктивними гаслами „все пропало“, а шукати шляхи до вирішення проблеми», — підсумовує Ігор Романенко.

Дата публікації 08:19, 02.07.25 Кількість переглядів 600 Без ракет до Patriot та HIMARS! США позбавило Україну можливості навіть захищатись своєю зброєю