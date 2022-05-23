"Не чекайте застосування спеціальної зброї": Зеленський закликав посилити санкції проти Росії

Президент Володимир Зеленський закликає світ посилити санкційний тиск на країну-агресорку Росію через розпочату в Україні війну.

За словами глави держави, за майже три місяці війни проти Москви досі не застосували належних санкцій. Як от повне ембарго чи припинення торгівлі з терористом.

Про це президент заявив під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Зеленський наголошує, що санкції проти РФ мають бути максимальними, аби вони стали прикладом для інших потенційних країн-агресорів.

"Не чекайте фатальних пострілів, не чекайте застосування Росією спеціальної зброї - хімічної, біологічної, ядерної. Не створюйте у агресора враження нібито світ не чинитиме достатнього спротиву. Захищайте одразу по-максимуму свободу і нормальний, корисний для всіх мирних порядок у світі. Ось, якими мають бути санкції. Максимальними, щоб Росія і кожний потренційний агресор, який хоче піти жорстокою війною проти сусіда, чітко знав, до чого це може призвести. Таких санкцій проти Росії, я вважаю, досі немає, а вони повинні бути", - наголосив Володимир Зеленський.

Як повідомлялося, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк засудив країни ЄС. За його словами, Європа попри трьох місячні звірства Росії в Україні продовжує купувати нафту й газ в окупанта, таким чином фінансуючи Кремль.

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