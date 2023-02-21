Не чекають на західні поставки, а знищують ворога радянськими танками: морпіхи на Донеччині показали свою роботу

Танкісти - запорука ефективного наступу й потужний аргумент під час стримування атак противника. В очікуванні західних поставок, наші армійці максимально використовують панцерники радянських часів. Застосовують їх як під час оборони своїх рубежів, так і при штурмах ворожих позицій, а часом доводиться брати участь навіть у прямих танкових дуелях, йдеться в ТСН.

Мехводи 35-ї бригади морської піхоти з легкістю крутять вітражі 40-тонними махинами. Звісно, такі кульбіти на бойових виїздах не завжди потрібні, але часом, кажуть воїни, доводиться керувати іще карколомніше, аби не потрапити під ворожий вогонь. “Швидко прилетіти, нахлопать і швидко полетіти, все. Розганяв я його десь максимально, щоб не збрехати, тут по трасі їхав до 90-то, по полю він 80 шелестить, дай Боже”, - хизується своїм танком мехвод “Жека”.

Танкісти 35 - одні з тих, хто гнав ворога на Херсонщині, нині ж воюють на Вугледарському напрямку. На відео хлопці відзвняли одного з таких прямих боїв. Хлопці під’їжджають впритул до ворожих укріплень. 125-міліметровою гарматою розносять їхні позиції в будівлях. В цей момент навколо танку починають падати снаряди російської артилерії.

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А ще через ворожі міни екіпаж не дає імені своєму танку. “Я дуже сильно везучий на ТМ-62, це протитанкова міна, уже я нащупав танками 3 міни, то я танк не називаю, тому що це сумно закінчується завжди з ним. Раніше так, раніше називали, до першого підрива”, - розповідають танкісти.

Кілька разів хлопцям траплялося зустрітися віч-на-віч на полі бою з російськими танками, але наші виявились вправнішими. “Пряме наведення, вийшов прямо танк на нас, ми на нього і тут уже як у лотереї, хто кого бахне, ну бахнули ми”, - кажуть бійці.

Кожен виїзд - це суміш адреналіну, страху, драйву та зібраності, кажуть морпіхи. “Взагалі, безпосередньо на бій виїжджаєш, мандраж є. А під час бою все, ти сконцентрований на роботі, твоє завдання вбити противника і повернутися зі своїм екіпажем. Страху немає, ну принаймні ми його не показуємо, доводиться, працюємо, ну, а що робити”, - кажуть танкісти.

Три члени екіпажу, три побратими, від роботи кожного залежить життя інших, від злагодженості всієї команди залежить загальний результат.

Чи будуть далі воювати на своїх 80-ках, чи, можливо пересядуть на “Леопарди” з “Абрамсами” - не важливо, кажуть танкісти, адже в будь-якому випадку, їхні гусениці точно проїдуть Донецьком, Луганськом, Мелітополем, Сімферополем. “Я буду тут, як і мої хлопці, до кінця, доки не піднімемо прапор перемоги, і вона буде за нами. Траки сила”, - запевняють морпіхи.

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