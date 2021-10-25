Не дала потонути балонова куртка: копи, які витягли дівчинку з водойми у Києві, розповіли деталі порятунку

Не дала потонути балонова куртка: копи, які витягли дівчинку з водойми у Києві, розповіли деталі порятунку

Після розголосу історії в мережі, копи прокинулись відомими.

Двоє поліцейських з Івано-Франківщини урятували маленьку дитину, яка впала в озеро. Сталося усе у столичному парку, де копи гуляли у свій неробочий час. Кажуть, випадково побачили у воді дитячу куртку, розгледіли, що там є дитина і кинулися у воду її рятувати.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

«Встиг скинути з себе тільки куртку і стрибнув у воду», - розповідає коп-рятівник.

Поліцейські з Івано-Франківщини Ігор та Володимир нещодавно приїхали до столиці на сесію до академії, напередодні ввечері вирішили пройтися парком Перемога. «Прогулювалися після навчання, зупинилися біля містка зробити декілька фотографій. Після того як передав колезі телефон, побачив, що дитина у воді. Кажу: «Володя, дитина в воді», - розповідає поліцейський управління поліції охорони Ігор Павчак.

У воді за кількадесят метрів, каже Ігор, побачив рожеву дитячу куртку. Тоді поліцейський управління охорони Ігор побіг до водойми - дорогою скидав верхній одяг. Володимир, який працює у ювенальній поліції - якраз із дітьми, допомагав колезі із берега.

«На адреналіні. Як в воду забіг, я не пам'ятаю, я йшов за інерцією. Я вже в воді легені стисло, дихати не давало», - пригадує чоловік.

У цьому озері дуже багато качок, і от за однією із версій, що дитина потягнулася до птаха, але не втрималася на березі і шубовхнулася у воду.

Ігор каже - думав, що озеро неглибоке, але дна у воді не відчув. У той час дитину відносило течією. «Її врятувало, що вона була у балоновій куртці і в памперсі. Повітря під капюшон і тримала на плаву», - кажуть чоловіки.

Ігор схопив дівчинку і почав тягнути до берега. Там вже передав дитину колезі. Це усе на мобільні фільмували перехожі, які збіглись на крики.

Новини України: двоє поліцейських врятували маленьку дитину, яка впала в озеро

Вже на березі поліцейські почали знімати з урятованої дитини мокрий одяг. Батьків у перші хвилини серед юрби глядачів, твердять, не було. «Мати за декілька хвилин підійшла. Вона десь неподалік була», - розповідає поліцейські.

Вони передали дитину її рідним, і самі побігли перевдягатися, аби не захворіти. На ранок, кажуть, прокинулися відомими. «Телефон червоний, всі дзвонять, дякують, виписують в соцмережах», - розповідають копи.

Вийшла на зв'язок і мати дівчинки. «Дякувала нам, бажала здоров'я», - додає Ігор.

Напочатку листопада поліцейські повернуться додому, на Франківщину, але до того вже домовилися із батьками дитини і самою урятованою Софійкою зустрітися на чай, а разом із тим і провести профілактичну бесіду.

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