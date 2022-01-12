Не домовились: які підсумки зустрічі Росія-НАТО і що кажуть сторони після саміту

Рішення у Кремлі схвалять уже після димломатичної естафети, яка завершується завтра.
НАТО відкинуло ультиматум Росії про українські перспективи в Альянсі - компромісів не буде. Про це за підсумками зустрічі Росія-НАТО заявив генсек блоку Єнс Столтенберг. Він стверджує - політика відкритих дверей в НАТО не обговорюється і кожна країна має право сама обирати свій шлях.
Про що ще говорили сторони і як відреагувала Росія на відмову гарантувати нерозширення Північно-Атлантичного Альянсу на схід - 12 січня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.
Переговори тривали чотири години за зачиненими дверима і видалися досить напруженими і складними, сказав генсек. Саміт засвідчив, як багато протиріч між Росією та НАТО.
Україні жодних неприємних несподіванок ці переговори не принесли. Як і обіцяли, союзники відхилили вимоги Росії не розширюватися на схід, тож двері НАТО лишаються для України відчиненими.
"Ми не хочемо йти на компроміс щодо основного принципу чи одного з основних принципів європйської безпеки, згідно з яким усі країни мають право обирати свій власний шлях. У той же час союзники по НАТО готові знову зустрітися з Росією для детальнішого обговорення, викладення на стіл конкретних пропозицій і пошуку конструктивних результатів", - зазначив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
Союзники також сказали росіянам, що їхні війська довкола України створюють неабияку напругу і закликали Москву зробити конкретні кроки у напрямку деескалації. Обіцянок рухатися у цьому напрямку російська делегація не дала, сказала американська дипломатка і знову пригрозила Москві серйозними наслідками, якщо вона атакує Україну.
Нагадаємо, що сьогодні The Washington Times.писав, що в США є політична згода піддіти санкціям навіть Володимира Путіна.
"Близько ста тисяч російських військ стоять повз українських кордонів. Москва вдається до агресивної риторики, поширює пропаганду й дезінформацію, заявляючи, що це Україна хоче конфлікту. А я нагадаю, що 2014-го - РОСІЯ напала на Україну. І сьогодні ми дали росіянам чітко зрозуміти, що, якщо Росія й далі атакуватиме Україну, наслідки будуть суттєвішими, аніж 2014-го", - наголосила перша заступниця глави Держдепартаменту США Венді Шерман.
У чому росіяни із союзниками зголосилися, так це в тому, що протирічь багато, сказав очільник делегації із Москви і додав, що, якщо Альянс таки розширюватиметься на схід, то це призведе до серйозних ризиків, не поточнивши, до яких саме.
"В основу натовської політики і військового будівництва ставиться завдань стримування Росії... На сьогоднішній день у нас немає об'єднуючого позитивного порядку денного... Немає взагалі", - сказав заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко.
Незважаючи на це, Захід пропонує діалог продовжувати. Москва не зголошується і не відмовляється. Рішення у Кремлі схвалять уже після диломатичної естафети, яка завершується завтра.
Нагадаємо, у Брюсселі 12 січня відбулося засідання Ради НАТО-Росія, на якому обговорювали питання безпеки на тлі нарощування військової присутності біля кордонів України.
Тим часом, прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не збирається відводити війська з чотирьох областей поблизу кордонів з Україною, бо, за його словами, зв'язку між маневрами військ і переговорами із Заходом щодо "гарантій безпеки" немає.
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Автор: Зоряна Степаненко