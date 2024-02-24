Не допоміг дефібрилятор: на одній із станцій метро Києва загинув чоловік

У Києві на станції метро "Академмістечко" загинув чоловік. Про це повідомляють очевидці трагедії. Чоловік впав на колії з перону станції.

Як розповіли сайту ТСН.ua в поліції Київського метрополітену, чоловіку намагалися реанімувати, але він помер.

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"Чоловіку 1960 року народження стало зле на пероні станції метро "Академмістечко". За словами очевидців, у пасажира закотилися очі, він не втримався на ногах і впав на колії. Це помітив поліцейський", - розповіли нам в поліції Київського метрополітену.

Працівниками станції було швидко знято напругу з колій.

"Чоловіка дістали на перон, він був без свідомості. Одразу розпочали реанімаційні дії, використовували дефібрилятор. На місце події достатньо швидко прибули медики. Але, на жаль, чоловіка врятувати не вдалося, він помер", - розповіли в поліції Київського метрополітену.

Там додають, що рух поїздів на лінії не зупиняли, бо чоловік впав на колії до прибуття поїзда і його досить швидко підняли на перон станції.

Остаточну причину смерті буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи.

Нагадаємо, напередодні на Подолі сталася сильна пожежа.

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