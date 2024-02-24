Не допоміг дефібрилятор: на одній із станцій метро Києва загинув чоловік

Потерпілому стало зле на пероні станції.
У Києві на станції метро "Академмістечко" загинув чоловік. Про це повідомляють очевидці трагедії. Чоловік впав на колії з перону станції.
Як розповіли сайту ТСН.ua в поліції Київського метрополітену, чоловіку намагалися реанімувати, але він помер.
"Чоловіку 1960 року народження стало зле на пероні станції метро "Академмістечко". За словами очевидців, у пасажира закотилися очі, він не втримався на ногах і впав на колії. Це помітив поліцейський", - розповіли нам в поліції Київського метрополітену.
Працівниками станції було швидко знято напругу з колій.
"Чоловіка дістали на перон, він був без свідомості. Одразу розпочали реанімаційні дії, використовували дефібрилятор. На місце події достатньо швидко прибули медики. Але, на жаль, чоловіка врятувати не вдалося, він помер", - розповіли в поліції Київського метрополітену.
Там додають, що рух поїздів на лінії не зупиняли, бо чоловік впав на колії до прибуття поїзда і його досить швидко підняли на перон станції.
Остаточну причину смерті буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи.
Нагадаємо, напередодні на Подолі сталася сильна пожежа.
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