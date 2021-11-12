"Не допоможе навіть міністр охорони здоров’я": що робити, якщо щеплення проти COVID-19 є, а сертифікату немає

"Не допоможе навіть міністр охорони здоров’я": що робити, якщо щеплення проти COVID-19 є, а сертифікату немає

Неправильне ім'я чи прізвище, помилки в номері вакцини чи інформації про щеплення – основне, чому не підтягується сертифікат у "Дії".

У Рівному 19-річна дівчина щепилася від коронавірусу, однак ні "Дія" сертифікат не підтягує, ані сімейна лікарка вакцинацію не знаходить. Каже - це щось наплутали в центрі вакцинації. А там претензії відкидають.

Про те, що ж робити з таким замкненим колом і куди звертатись - 12 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

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Марина Попович вчиться у Львові. І підробляє у місцевій кав'ярні. Тепер змушена щотри дні робити тест на "ковід". І мізкувати, як дістатися додому на Рівненщину. Бо саме там вакцинувалася разом з батьками

Поки донька за 200 кілометрів, батько вже три тижні намагається з'ясувати, що коїться.

"Бригада каже, що ми ввели в реєстр - хай ваш сімейний лікар нормально дивиться. А сімейний лікар стверджує, що я нічого не бачу, хай вони правильно вводять", - розповідає батько Сергій Попович.

У центрі, де щепилася родина, лікарка загальної практики сімейної медицина Оксана Мельничук говорить, що в базі даних є щеплення, зроблене 21.10.

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Вакцинувала, каже лікарка, інша бригада. Не бачить щеплення сімейна лікарка, ймовірно, тому що в Марини одразу дві електронні медкарти.

"У вас створений дублікат карти. Вам треба, щоб ваш сімейний лікар об'єднав ці карти і навів тут порядок", - зазначає вона.

Через те, що сімейна лікарка на лікарняному, розбиратися береться завідувачка амбулаторії. І певнить, що в Марини лише одна медкарта і радить повертатися туди, звідки приїхали, бо виправити це може лише та людина, яка робила щеплення і вносить сюди інформацію.

Від цих поневірянь у батька Марини вже голова обертом. Та у подібній ситуації - чимало українців.

За словами члена команди підтримки "Дії" Олексія Буравенка, основна проблема – лікар зробив помилку.

Неправильне ім'я чи прізвище, помилки в номері вакцини чи інформації про щеплення – основне, чому не підтягується сертифікат у "Дії".

"Якщо лікар робить помилку та записує другу вакцину як першу, то з’являються два жовті сертифікати", - пояснює Буравенко.

"Ні служба підтримки "Дії", ні навіть міністр охорони здоров’я не може взяти і виправити дані про щеплення, бо кожне щеплення підписує лікар своїм електронним ключем", - наголошує керівник з розвитку послуг у Мінцифри Мстислав Банік.

Вакцинація від COVID: що робити, якщо після щеплення у "Дія" не з'являється сертифікат

Що робити, коли ні центр вакцинації, ні лікар на зустріч не йдуть - беруться з'ясовувати в управлінні охорони здоров'я. І ставлять крапку: збій стався через те, що у пацієнтки таки дві медкартки.

Найчастіше це буває тоді, коли перезаключається декларація з дитячої на дорослу. Проте отримати другу картку можна і змінивши сімейного лікаря. Виправити це можна, надіславши запит до Національної служби здоров'я України.

Він обробляється і тоді лише в системі залишається одна картка. Та це може тривати і до місяця. Тож поки Марині, через те, що виявили збій, дозволяють щепитися вдруге і поки помилку виправляють - обіцяють роздрукувати паперовий сертифікат.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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