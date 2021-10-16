Не дожив тиждень до 25-річчя: у лікарні помер хлопець, якого в Києві збив на вантажівці п'яний водій

Не дожив тиждень до 25-річчя: у лікарні помер хлопець, якого в Києві збив на вантажівці п'яний водій

Інший постраждалий перебуває зі струсом мозку в лікарні.

Чоловік, якого збив водій вантажівки в Києві, помер у лікарні. Його звали Олександром Шибицьким і йому за тиждень мало виповнитися 25 років.

Про це ТСН повідомив його знайомий - телесценарист Олександр Зінченко. Його самого теж зачепила вантажівка, але чоловік відбувся лише струсом мозку. Поки що перебуває у лікарні, та почувається добре.

"Із одного торгівельного центру перекочовували, хороша погода, золота осінь, сонечко сідає, чого не прогулятися вздовж не дуже насиченої траси - машин було мало. Ну, там практично не було машин. У момент, коли це сталося, я не чув нічого, я, скоріш за все, отримав якийсь удар", - розповів Олександр Зінченко.

Трагедія сталася напередодні ввечері на проспекті Степана Бандери. Ваговоз на швидкості виїхав на тротуар, де в той час ішли перехожі. Водій збив двох чоловіків, не зупинився і почав тікати з місця події. Та проїхав лише кілька кілометрів - і його затримали правоохоронці.

Експертиза вже встановила - на момент наїзду кермувальник був п'яний як чіп. У його крові знайшли майже три проміле алкоголю - тобто водій був у напівпритомному стані. Йому вже обрали запобіжний захід - тримання під вартою.

За цим фактом проводиться досудове розслідування - це порушення правил дорожнього руху. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років.

Новини України: хлопець, якого вчора сбив водій вантажівки у Києві, помер у лікарні

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