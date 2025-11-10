ТСН у соціальних мережах

Не дожила до останньої зустрічі з донькою: що відомо про смерть найстарішої матері України Підвербної

Валентина Підвербна померла напередодні зустрічі зі своєю донькою Анною-Марією.

Валентина Доброта
Не дожила до останньої зустрічі з донькою: що відомо про смерть найстарішої матері України Підвербної

Підвербна з донькою

Найстарша породілля України Валентина Підвербна померла на 81-му році. Жінка стала відомою на всю країну після народження доньки у 65 років. Це було штучне запліднення. Від народження дитини до жінки була прикута увага преси й суспільства. А коли дівчинка підросла, справа її матері постійно була в судах.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Валентини Доброти.

Ця історія почалася майже 15 років тому. Тоді думки в суспільстві одразу розділилися — хтось захоплювався бажанням і наполегливістю жінки мати дитину, інші вважали, що лікарі мали зважити всі ризики. Далі все переросло в осуд репродуктологів і матері, яка перетворила дитину на власну іграшку та інструмент для жебракування.

Валентина Підвербна народила у 65 років після спроби штучного запліднення. Дівчинку назвали подвійним ім’ям Анна-Марія.

Згодом жінка припинила спілкуватися з людьми. Дитину лікарям не показувала, представники соцслужби зайти до помешкання не могли. Валентину Підвербну жителі Чернігова все частіше бачили з коляскою, як вона жебракує.

Вона робила все, щоб сховати дитину від світу. Не дозволяла гратися з дітьми на майданчику. Вже у школі відводила та забирала дівчинку-підлітка, щоб та не мала друзів і не спілкувалася з однолітками. Все змінив допис Анни-Марії в інстаграмі. На той час їй було 12. Дитина публічно зізналася, що вона на межі самогубства.

Два з половиною роки тому соціальні служби вилучили дитину у матері. І відтоді мати й донька зустрічалися у суді. Валентина Підвербна не пропускала жодного засідання.

Спочатку Анна-Марія жила в лікарні, а згодом її перевели до центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Валентина Підвербна не полишала надії повернути доньку додому і на кожну судову ухвалу подавала апеляцію.

Це була безумовна любов матері до власної дитини. На одному з відео видно, що попри тон розмови донька теж любить матір. Анна-Марія ніжно торкається щоки мами. Та й до допису в інстаграмі вона ніколи не скаржилася на маму. Але те, що життя може бути іншим, дівчинка зрозуміла ще кілька років до того, як наважилася написати допис у соцмережі — у Валентини Підвербної стався інсульт, і Анну-Марію тимчасово забрали до центру реабілітації. Вже тоді вона не хотіла повертатися додому.

Справа Валентини Підвербної щодо неналежного виконання батьківських прав та домашнього насильства й до цього вже потрапляла до суду. Але тоді три адміністративні справи було закрито.

Під час судових засідань Валентина часто промовляла прізвище Ятченко, яка, на її думку, і втрутилася в їхнє з донькою життя. І це дійсно була знайома родини, яка стала на захист дівчинки. Врешті Анну-Марію до повноліття передали під опіку Олені Ятченко. Найстаршу породіллю водночас батьківських прав не позбавили.

Саме ця історія — Валентини Підвербної та Анни-Марії — змусила змінити правила на репродуктивному ринку. Жінкам, старшим за п’ятдесят один рік, заборонили штучне запліднення.

Відтоді, як Анна-Марія почала жити в опікунки, вона схудла на сорок кілограмів, їй зробили операцію на очах. Вона змінила школу, почала грати на флейті і у неї з’явилися друзі. А у вихідні вона зустрічалася з матір’ю. До останньої зустрічі напередодні жінка не дожила.

