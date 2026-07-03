«Не дожили до весілля лічені дні»: щемлива історія родини, яку всю вбив «Шахед» Путіна

Микита з нареченою та його мати — троє з п’яти членів родини, яку вбив російський «Шахед» під час атаки по Києву. Фото надано А.Мельничук, колаж ТСН.ua / © ТСН

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Під час минулої російської ракетно-дронової атаки по Києву серед 30 загиблих на різних локаціях в одному з приватних будинків Харківського масиву загинула ціла родина — 5 людей. Подруга цієї родини, громадська діячка Алла Мельничук в коментарі для ТСН.ua розповіла щемливі подробиці про цю сім’ю, яку знала багато років.

«Вони мешкали у приватному секторі, у власному будинку», — розповіла нам Алла Мельничук.

Та продовжила: «Мені ця трагедія дуже близька, оскільки в цьому будинку гралися діти, коли були маленькими. Ми дуже близько дружили, коли діти ходили до садочку. Це була ясельна група, синочки дуже здружилися, їм тоді було по 3 роки. Зараз — по 23».

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За словами Алли Мельничук, саме Микиті довелось у дитинстві пережити важкі обставини.

«Пам’ятаю, якось у дитинстві взимку Микита (23-річний хлопець, який загинув з родиною) раптово захворів, у нього піднялась температура. Буквально за день-два у дитини діагностували онкологію, лікарі сказали, що це — вроджена пухлина у легенях. Дуже швидко стан дитини погіршувався, була кома. В ті дні об’єднали зусилля, протягом двох днів зробили для дитини закордонний паспорт, забезпечили переліт, зібрали сотні тисяч євро на лікування завдяки земному ангелу. Лікування тривало більше року, повернувся він абсолютно здоровою дитиною», — розповідає Алла Мельничук.

За її словами, Тетяна, мати Микити, працювала перукаркою, була людиною з великою душею.

«Всім готова була допомогти. В цій родині була і менша дитина — Софія, їй 15 років. Мене ця історія вразила ще і через те, що «Шахед» влучив в будинок, де грались наші діти. Тепер повністю все знищене. Вбита вся родина. Микита мав одружитись після 12 липня. Його наречена як раз ночувала у них вдома. Вона також загинула. Вони не дожили до весілля лічені дні. Микита закінчив медколедж, мріяв стати лікарем та допомагати людям, оскільки сам пережив страшну хворобу. Тато дітей працював водієм тоді, коли діти ходили до садочка. Це була родина з великою душею. Я все це розповідаю, а серце стискається… Я не можу зрозуміти, що все це з ними сталося», — каже Алла Мельничук.

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Микита з нареченою. Фото надано Аллою Мельничук.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що наказ бити по житлових будинках у Києві 2 липня дав Герасимов. Слідство встановило, що Герасимов безпосередньо причетний до планування та здійснення масованих ракетно-авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі України.

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