Не думає про старість: як 97-річний український тенісист із Книги рекордів Гіннесса зіграв матч з Надалем

Українець став найстаршим тенісистом планети.
Український тенісист, якому 97 років, зіграв проти зіркового Рафаеля Надаля. Харків'янин Леонід Станіславський повернувся додому з турніру, який проходив в Іспанії.
Про що мріє найстаріший тенісист у світі - у сюжеті ТСН.Ранок 4 листопада.
Йому - дев'яносто сім. Утім, тричі на тиждень за будь-якої погоди він поспішає на тенісний корт. За освітою Леонід Станіславський - авіаційний інженер: свого часу збирав військові літаки, працював у проєктному інституті, а вільний час віддавав спорту.
Теніс у його житті з'явився 60 років тому - відтоді з ракетною не розлучався. Утім, грав радше для задоволення. Коли відзначив 90-річний ювілей, то вирішив спробувати свої сили на серйозних змаганнях. Але ніде так і не знайшов суперника за віком.
Цього літа українець потрапив до Книги рекордів Гіннеса: став найстаршим тенісистом планети. Днями пан Леонід повернувся зі світового чемпіонату серед ветеранів.
На Мальорці між іграми друзі влаштували йому зустріч із легендарним Рафаелем Надалем - третьою ракеткою світу. Із на 60 років молодшим колегою зіграли пару геймів. "У нього була поранена стопа - це перше тренування. Після гри він мокрий був. Я з ним поговорив, він погодився, і ми пограли. Накидав, а я відбивав", - каже Леонід Станіславський.
Тепер Леонід Якович мріє про зустріч з іншою зіркою тенісу - колиньою першою ракеткою світу Роджером Федерером. "Але головна мета - прожити до ста років", - каже він.
Бадьорості ветерана-аматора не припиняють дивуватися професіонали. "Він унікальний у своєму віці. Таких інших нема. Тих, кого я бачив, то це максимум було 85+", - каже керівник харківського осередку Федерації тенісу України Дмитро Крилов.
Станіславський зізнається: просто любить людей, не думає про старість і радіє кожному прожитому дню.