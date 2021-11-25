"Не думаю, що нам варто очікувати прориву", - посол про дії нової влади Німеччини щодо України

Посол України переконаний, що нова влада Німеччини має ініціювати посилення санкцій проти Росії.

У коаліційній угоді нового уряду Німеччини не передбачено постачання зброї Україні. Водночас Київ чекає на жорстке попередження Берліна Москві щодо російської агресії проти України.

Про це 25 листопада в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" сказав посол України в Німеччині Андрій Мельник.

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"Коаліційна угода не передбачає постачання зброї (Україні – ред.). Але з іншого боку це не означає, що в Києві не можуть розраховувати на певні зміни в акцентах. Я не думаю, що нам варто очікувати прориву, адже це консенсус політичний, який склався в Німеччині протягом останніх десятиліть. Разом з тим є можливості, які лежать в політичній площині, на жаль, поки в Берліні дуже стримано реагували на наростання загрози нового воєнного наступу Росії на Україну. Політична еліта занадто легковажно ставиться до цієї небезпеки і тому те, що ми очікуємо від нового уряду - оголошення жорсткого попередження. Такого собі нового пакету "світлофорних" санкцій проти Москви. І у разі його анонсу просто зараз, це справило б ефект "холодного душу" на Кремль і зіпсувало б апетити на нові воєнні авантюри", - сказав Мельник.

Посол уточнив, що "такі санкції мали б передбачати низку рішучих кроків - це і ізоляція режиму Путіна на міжнародній арені, це і запровадження комплексного ембарго на російські енергоносії (газ, нафта, вугілля), накладення заборони на будь-які інвестиції РФ в Європі, замороження рахунків. Ці санкції мали б дати сигнал Кремлю, що у разі вторгнення в Україну їх чекатиме апокаліпсис, армагедон".

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