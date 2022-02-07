"Не дуже добрий знак": Клімкін пояснив візити іноземних делегацій до Києва та розкритикував Макрона з Шольцем

Ексміністр переконаний, що посланці інших держав спочатку мають їхати до України, а вже потім до Путіна.

Візити іноземних делегацій – президентів, прем'єрів, міністрів – до Києва, що почастішали в останні дні, не є гарним знаком. Адже ситуація навколо російської агресії проти України напружена й чи буде її посилення, невідомо.

"Подібне було в 2014-2015 роках. І я в цьому нічого гарного не бачу. Це реально поганий знак, коли до нас десантуються, то вони або намагаються вирішити свої питання і запобігти ескалації, оскільки їм же потрібно приїхати, як Макрону - у нього за два місяці вибори. Я до нього з повагою ставлюся, але йому потрібно приїхати і сказати: "Я всіх переміг". Але ж я пам'ятаю 2008 рік, як Саркозі робив свій план стосовно Грузії. Цей план був в основному за рахунок Грузії. Тому, коли сьогодні Макрон спершу в Москві про щось домовляється, а потім завтра їде нам щось намагатися надягати на голову...", - сказав ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін 7 лютого в прямому ефірі програми "Твій вечір" на телеканалі "1+1".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц спочатку планує відвідати Київ, а потім – Москву.

"Німецького канцлера критикують за те, що його взагалі немає ніде. Він тільки поїхав до Байдена, там проконсультується, слава Богу, поїде тоді. Але спочатку мають їхати до Києва і краще вдвох. Якщо вони в нормандському форматі - хай удвох їдуть, хай Путіна нагинають, але спочатку домовляються з нами", - зазначив ексміністр.

Про візити іноземних делегацій до Києва Клімкін висловився, що "це насправді знак не дуже хороший. І коли у нас по чотири, по п'ять делегацій - не дуже добрий знак. І я дуже боюся, що врешті-решт усі вони будуть намагатися вирішувати... З американцями - ні, з американцями простіше - у них увесь світ. А всі інші, особливо європейці, будуть намагатися пропетляти і пропетляти за рахунок нас, оскільки Путіна в сьогоднішній реальності нагнути їм складно".

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