"Скажу відверто": Зеленський розповів, чому не дивився пресконференцію Путіна

Зеленський зауважив, що для підтвердженням відкритості Путіна мають бути кроки до деескалації ситуації в Україні.

Президент Володимир Зеленський заявив, що не дивився учорашньої пресконференції глави Кремля Володимира Путіна, яку він давав за підсумками зустрічі із лідером Франції Еммануелем Макроном.

Про це Зеленський сказав 8 лютого на спільному брифінгу із президентом Франції.

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"Скажу вам відверто, я вчора не дивився пресконференції Путіна. У мене немає часу. Як я сприймаю відкритість будь-якого лідера, я вважаю, що відкритість – це завжди прекрасно, якщо це правда і не гра. У принципі, я не дуже довіряю словам. Я вважаю, що для політика відкритість – це конкретні кроки. У нашому випадку – це кроки до деескалації. Для цього у цієї людини все є", - висловився Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував слова глави країни-агресора Володимира Путіна, який висловився про позицію Києва щодо Мінських угод - "нравится - не нравится, терпи, моя красавица".

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