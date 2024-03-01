Не дуже “лагідна” мобілізація: смерть після відвідин ТЦК та інші скандали

Чергова смерть військовозобов’язаного після відвідин ТЦК. У військкоматі на Тернопільщині у чоловіка з епілепсією почалися судоми, ніхто не зміг надати кваліфікованої медичної допомоги і згодом він помер. А у Вінниці офіцер ТЦК з поплічниками “відмазував” чоловіків від призову. Ви будете шоковані, дізнавшись, хто допомагав офіцеру та скільки коштувало “стати непридатним для служби”.

Деталі гучних інцидентів розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Панченко.

Корумповані ТЦК

У Вінниці працівники ДБР викрили представників ТЦК, які за гроші допомагали військовозобов’язаним чоловікам уникнути мобілізації та виїхати з України. Правоохоронці провели обшуки у Вінницькому об’єднаному МТЦК та СП та за місцем проживання учасників злочинної групи. Було виявлено та вилучено записи із “чорною бухгалтерією”, списки військовозобов'язаних чоловіків, підроблені медичні довідки, а також гроші у різній валюті на загальну суму понад 300 тисяч грн.

Головним у цій злочинній організації виявився офіцер Вінницького відділення призову ТЦК. До його банди входили ще двоє членів військово-лікарської комісії — травматолог та хірург. Офіцер підшуковував охочих уникнути призову та отримував гроші від клієнтів. Схема — банальна, але дієва та прибуткова. З одного клієнта ділки отримували по чотири тисячі доларів. За ці гроші клієнтам вигадували діагнози та готували відповідні документи. Така схема дозволяла не лише визнавати “клієнтів” непридатними для військової служби, а й виїжджати за кордон.

Але і це не всі “хороші справи”, якими займалися “добрі” військові та медики. Додаткові гроші головний ділок заробляв ще й тим, що виключав замовників з електронної системи обліку чоловіків, яким видана повістка, і які зобов’язані з’явитися у ТЦК для проходження медкомісії. Така послуга коштувала для клієнтів ще 1,5 тисячі доларів.

Цікаво, що офіційного доступу до цієї системи офіцер не мав. А потім ми дивуємось, чому це всі плани України лежать на столі у Кремлі ще до того, як ці плани почнуть реалізовуватись.

Незаконний бізнес успішно процвітав з липня 2023 до вересня 2023 року. Потім ділків викрили правоохоронці. Наразі службовці відсторонені від займаних посад. Всім фігурантам загрожує до 9 років позбавлення волі.

Прийшов до ТЦК і помер

Поки одні “допомагають військовозобов’язаним уникнути призову, інші — аж занадто “старанно” виконують мобілізаційний план. На жаль, такі активні дії представників ТЦК та ВЛК чомусь закінчуються летально для мобілізованих.

Так, у Тернопільській області помер чоловік, який знепритомнів у ТЦК. Спецпрокуратура вже взяла на контроль цю справу та перевірить дії військовослужбовців. 29 лютого близько 7-ї години ранку до співробітників відділення поліції №2 міста Бучач надійшло повідомлення від чергового лікаря про те, що у лікувальному закладі раптово помер 49-річний житель Чортківського району. Однак, за два дні до смерті чоловік прибув до ТЦК для звірки військово-облікових документів та проходження військово-лікарської комісії.

Через алкогольну інтоксикацію медкомісію не проходив. Згодом, коли чоловік знову прийшов до ТЦК, його стан здоров’я різко погіршився — почалися судоми. У поліції повідомили, що за попередніми даними, медики констатували смерть, причиною якої стала черепно-мозкова травма через те, що чоловік впав на землю і вдарився головою. Але нічого підозрілого поліція не виявила.

“Під час огляду тіла померлого видимих тілесних ушкоджень та слідів насильницької смерті не було виявлено. Для встановлення причини смерті тіло чоловіка направлено на судово-медичну експертизу”.

Як виявилось, чоловік хворів на епілепсію, але чомусь вчасно не отримав відповідної медичної допомоги, коли в нього почалися судоми. Наразі правоохоронці вже зареєстрували кримінальне провадження за фактом ймовірного перевищення військовослужбовцями влади чи службових повноважень. Розслідування триває.

Раптові смерті у ТЦК

На жаль, це не перший випадок смерті військовозобов’язаних після відвідин ТЦК. Нагадаємо, що 9 лютого 2024 року у Тернополі помер Микола Ірзайкін. 1-го лютого його направили до навчального центру ТЦК, а через 8 днів людини не стало. Тернопільський обласний центр комплектування та соціальної підтримки так прокоментував смерть військовозобов'язаного:

Ще один схожий інцидент шокував суспільство напередодні. В Одеській області мобілізували чоловіка з епілепсією і він помер у перший день служби. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Трагічний інцидент стався ще влітку минулого року. Деталі цієї справи просто шокують. Як виявилося, чоловіка мобілізували ще у серпні 2023го. Він пройшов медкомісію й одразу опинився у військовій частині, де йому стало зле —сталось декілька епілептичних нападів, після чого чоловік помер. І все це у перший день після мобілізації. У мережі почали натякати на незаконні дії ТЦК у цій справі.

Після таких заяв питань виникає ще більше. Чому ТЦК мобілізовують людей з епілепсією та хворим серцем, як лікарі на ВЛК могли написати цим чоловікам, що вони придатні до служби? Невже не бачили проблем зі здоров’ям та, що саме призвело до того, що у чоловіків ставалися напади та не витримувало серце? Але ці запитання, поки що, залишаються без відповідей.

Коли ухвалять мобілізаційний законопроєкт?

Найбільше лякає те, що весь цей жах відбувається на тлі ухвалення мобілізаційного законопроєкту. Суспільство все більше дратує затягування цього питання. Кількість правок, внесених до документа, є величезною — 4 тисячі. Ймовірно, новий законопроєкт про мобілізацію приймуть у другому читанні тільки до кінця березня. Про це розповів член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський в інтерв'ю РБК-Україна. Відповідно запрацює документ тільки у квітні. Це у кращому випадку.

“Оптимістично — що комітет до 10-15 березня зможе закінчити з поправками. Песимістично — до 20 березня ми зможемо їх розглянути, сформувати висновок комітету, проголосувати і направити законопроєкт на друге читання до Ради. Тобто і за оптимістичного, і за песимістичного сценарію до кінця березня ми маємо всі шанси в залі цей законопроєкт проголосувати в другому читанні”.

Вся справа в поганих командирах?

Цікаво, чи після ухвалення цього законопроєкту ситуація з мобілізацією покращиться? Бо наразі все виглядає патово. Виявляється, що майже половина чоловіків не готова мобілізуватися. Їх лякають, зокрема, смерть і погані командири. Натомість 35% чоловіків готові долучитися до Збройних сил України. Про це йдеться в результатах соціологічного опитування дослідницької агенції Info Sapiens, проведеного на замовлення агенції журналістики даних Texty.org.ua.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЧОЛОВІК ПОМЕР ПІСЛЯ ВІДВІДИН ТЦК! Свіжі скандали з мобілізацією шокують!

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