Не двірники: хто в Україні має законне право вручати повістки

Українці продовжують отримувати повістки до територіальних Центрів комплектування. Але у багатьох виникає питання – чи можуть розносити повістки комунальні працівники, а саме двірники.

Такий факт був помічений в Дніпровському районі Києва. У керуючій компанії з обслуговування житлового фонду Дніпровського району спочатку підтвердили, що повістки розносять їх співробітники, а тепер не хочуть коментувати цю тему.

В Голосіївській РГА нам заявили, що повістки розносять тільки співробітники Центру комплектування. Тож, сайт ТСН.ua вирішив уточнити це питання і відправили офіційний запит до Київської міської військової адміністрації (КМВА).

Що ми запитали:

Чи залучені до процесу вручення повісток столичні комунальні робітники, а саме двірники?

Такі випадки були помічені в Дніпровському районі столиці, можливо, в керуючій компанії по обслуговуванню житлового фонду Дніпровського району можуть прокоментувати цю ситуацію?

Хто ще, окрім двірників та працівників центрів комплектування, розносить у Києві повістки?

У Київській міській військовій адміністрації на три запитання дали одну відповідь.

"Вже майже рік Україна захищається від російської навали і успішно контратакує. Ця війна є вирішальною для нас і наших дітей, тож ми маємо захистити нашу державу від агресора. Це обов'язок кожного, – відповіли в КМВА. – Мобілізація в Україні почалася 24 лютого 2022 року і триває постійно і без жодних хвиль. Але у більшості випадків громадян викликають до територіальних центрів комплектування (військкомати) для уточнення військово-облікових даних. Рішення про мобілізацію ухвалюється лише після висновку медичної комісії про придатність до військової служби. Вручати повістки можуть ті особи і в тих місцях, які не суперечать українському законодавству. А саме:

співробітники ТЦК (Територіальних Центрів комплектування);

уповноважені особи органів місцевого самоврядування;

керівники підприємств / установ / організацій, зокрема закладів освіти;

фізичні особи-підприємці;

управителі багатоквартирних будинків".

Там додають, що вказали у відповіді, хто саме згідно з законом має право вручати повістки, отже комунальників і двірників в цьому переліку немає.

Нагадаємо, раніше іійськовий ЗСУ розповів, які спеціальності потрібні в армії та чому необхідний "примус" до мобілізації.

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