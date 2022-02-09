Не годувала та виганяла з дому: 12-річного хлопчика з Харкова забрали від горе-матері

Не годувала та виганяла з дому: 12-річного хлопчика з Харкова забрали від горе-матері

На обліку в соціальних служб родина не стоїть і в яких умовах живе дитина жодне відомство не знало.

У Харкові в матері забрали 12-річного сина, якого жінка не годувала та виганяла з дому, а замість ліжка вкладала спати на підлозі. Про те, що хлопчик голодує, поліцію повідомили сусіди. Виявилось, на обліку в соціальних служб родина не стояла і в яких умовах живе дитина жодне відомство не знало.

Про це йдеться 9 лютого у сюжеті ТСН.19:30.

На світлині, яку зняли копи, 12-річний Влад сидить на матраці на підлозі. Поруч — попільничка та порожня пляшка пива. Цей куточок кімнати мати виділила йому для сну. А про їжу наче забула. Останнім часом підліток харчувався у сусідів.

У сімейному гуртожитку 30-річна жінка знімає квартиру останні півроку. Сусіди кажуть: гарно вдягена, охайна, але чому не годує сина — не знають.

"Що ж ти манікюри робиш, за собою так стежиш, а син голодний. Вона відповідає: "а він мені потрібний", — зазначає сусідка.

Врешті сусіди подзвонили до поліції. Копів побачене в квартирі неабияк вразило.

Не годувала та виганяла з дому: у харківчанки вилучили 12-річного сина

"У квартирі був безлад, зовсім не було їжі. Більше нас здивувало те, що у дитини не було спального місця. Тобто дитина спала на підлозі", — розповідає старша інспекторка ювенальної превенції Харківського управління поліції Альона Ляшенко.

Згодом з'ясувалося, що підлітка не лише тримали на голодному пайку, але й виганяли з квартири. Втім, у службі у справах дітей дитина на обліку не перебувала. Про те, що хлопчик недоглянутий та голодний, мовчали й у школі. Соціальні працівники завітали сюди лиш після протоколу поліцейських.

"Мати перебувала в стані алкогольного сп‘яніння і було видно що вона не перший день п‘є, тому дитину ми забрали. До цього випадку ніякої ініормації ні зі школи, ні від сусідів не було", — говорить заступниця міського голови Харкова Світлана Горбунова-Рубан.

Підлітка забрали до лікарні. Поки він там, намагаємось знайти його матір, проте вдома її нема. Відчиняє старша дочка, яка прийшла у гості. Дівчина розповідає, що їх в родині троє. Вона найстарша: вчиться та живе окремо у студентському гуртожитку. Молодша сестра, якій сім років, живе з батьком. З мамою залишився лиш хлопчик.

У поліції жінці виписали штраф за невиконання батьківських обов‘язків. Сина їй вже не віддадуть. Нині шукають його батька — саме до нього підлітка хочуть відправити після обстеження у лікарні.

Нагадаємо, що в Херсонській області через злісний батьківський недогляд вилучили з родини 9-річного хлопчика.

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