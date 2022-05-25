"Не готові, що РФ програє": Арестович розповів, що всередині ЄС — "різкі протиріччя" щодо України

"Не готові, що РФ програє": Арестович розповів, що всередині ЄС — "різкі протиріччя" щодо України

Радник голови ОП Олексій Арестович повідомив, що всередині ЄС є протиріччя щодо допомоги Україні у війні з Росією і саме це гальмує надання вкрай важливої військової допомоги.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, чому затягується надання військової допомоги від Заходу. Він вважає, що всередині ЄС — "різкі протиріччя" у позиції щодо України.

Про це Арестович сказав у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

"30-31 травня заплановане засідання Єврокомісії. Там уже зараз окреслилися дуже різкі протиріччя. Загальний контур заяв такий: Франція, Німеччина, Італія та Угорщина — за мир, за переговори. Йдеться про поступки Путіну. Але Єврокомісія займає принципово іншу позицію. Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна має перемогти, а російська агресія отримати стратегічну поразку. Європа заходить у серйозну кризу. Ця криза прямо позначається і на нашому суспільстві", — зазначив він.

Радник голови ОП визнав, що російська армія в Україні має тактичний успіх, через те, що темпи лендлізу не виправдали себе.

"Не виправдали себе не за рахунок британського чи американського озброєння, а за рахунок німецького. Якщо згадати, коли Бундестаг проголосував за передавання важкої зброї Україні (28 квітня. — Ред.) – але її досі немає", — каже Арестович.

На його думку, німецька сторона фактично затягує передачу зброї і військової техніки, що позначається на ситуації на фронті.

"На Заході відбуваються складні процеси. Євросоюз виступає на боці України і за поразку Росії. А на двосторонньому рівні вони "петляють". Російська стратегія підкупу західних еліт працює. На Заході вже з'явився медійний мем: "А ми не готові до миру, у якому програє Росія", — говорить радник Єрмака.

Арестович не заперечує, що "стара" Європа боїться посилення впливу східноєвропейських країн, які можуть створити противагу, зокрема союзу Польщі, країн Балтії та України.

Він додав, що РФ тим часом успішно сформувала резерви і наразі знову виникла загроза новогу наступу окупантів на північ — Сумщину, Чернігівщину та Київ. Не виключено, що цього разу росіянам допоможе білоруська армія.

Раніше Олексій Арестович повідомив про початок нового епату війни та пояснив, чим він небезпечний.

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