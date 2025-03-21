"Не хочете, не купуйте": Вінницький кардіоцентр потрапив у гучний скандал через ліки для ветерана

У Вінницькому центрі серцево-судинної патології у ветерана В'ячеслава Крайнова вимагали купити ліки на понад 80 тисяч гривень. Препарати треба було придбати в конкретній аптеці. Чек віднести у відділення і вже там отримати медикаменти і засоби для операції.

Відео, де лікар холоднокровно каже: "не хочете не купуйте" завірусилося у соціальні мережі. Вже порушена кримінальна справ, у лікарню приїхала моніторингова група.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Маркевич.

Що відомо про скандал у Вінницькому кардіоцентрі?

Пан В'ячеслав вже пережив два інфаркти, тому коли відчув оніміння у лівій стороні, а він був за кермом, одразу зрозумів треба терміново їхати у лікарню. Місцева була 5 хвилин від нього. У калинівській лікарні його стабілізували і з підозрою на інфаркт направили у Вінницький регіональний центр серцево-судинної патології. Список того, що треба купити або оплатити дружині, Ганні вручили ще до того як провели діагностику.

Наступного ранку на лікарняній тумбочці з'являвся новий перелік. Зокрема, для коронографії - дослідження, яке мали б зробити одразу при підозрі на інфаркт, чомусь відклали.

"На другий день приходжу треба купити все для коронографії – це приблизно на 8 тисяч гривень. Це все на коронографію я купувала тут - катетер, пелюшки, халат, покриття, операційне, електроди, декасан", - каже Ганна.

Перелік з ліками

Після досліджень уражених артерій серця, пані В'ячеславу сказали, що йому потрібна операція і встановлення 2 стентів, щоб врятувати серце. Тоді дружина отримує третій список. І вказівку, у якій саме аптеці вона все це має придбати.

"Саме з цим списком дуже цікавий нюанс, пацієнтів відправляють в конкретну аптеку, де вони розраховуються і отримують товарний чек, але препарати пацієнтам в руки не дають – їм кажуть повернутися до свого відділення і саме там вони отримують ті медикаменти, які були безпосередньо у списку", - каже кореспондентка ТСН.

Побратим ветерана намагався з'ясувати ситуацію

Аби В'ячеслава взяли на операцію, Ганна їде шукати 80 тисяч гривень, бо таких грошей у неї не має. Вона телефонує друзям і зокрема побратиму чоловіка. В'ячеслав Крайнов - ветеран війни. Він з тих, кого називають "кіборгами". Захищав Донецький аеропорт, пройшов не одну операцію під час АТО, був поранений. Один з його побратимів - Андрій Грачов, який у Вінниці очолює департамент ветеранської політики. Саме він їде у лікарню - там свою посаду не називає і намагається з'ясувати, чому у профільному закладі не має елементарного і записує це відео. Там йому сказали - "не хочете, не купуйте".

Андрія Грачова зрештою запевняють, що для його побратима все ж знайдуть можливість зробити операцію. Після локального скандалу пана В'ячеслава забирають на операцію, де мали поставити 2 стенти. Стентування коронарних судин - це втручання хоч і зі знеболенням, але людина при цьому у свідомості і може навіть спілкуватися з лікарями.

"Кажу, що ви робите? Лікар каже - поставили один стент, я кажу ставте другий. Він каже, що по закону вам положено один стент, я кажу - я розумію по закону, я готовий заплатить це ж знову вскривать – він відмовився", - каже ветеран.

Після цієї ситуації Андрій не витримує і викладає списки з лікарні і відео у соціальну мережу.

"Я зіштовхнувся з бетонною стіною я зрозумів що я нічого не можу зробити. Я вимушений звернутися до публічності на що я отримав відповідь – та нам байдуже", - каже Андрій Грачов.

До кардіоцентру приїхала перевірка

Вінницький кардіоцентр називали одним з найпотужніших регіональних закладів. Нове приміщення, а це 7 поверхова сучасна клініка, відкривали з помпою буквально два місяці тому. Три мільйони доларів на закінчення будівництва виділив Світовий банк. Про те, що таких сучасних центрів в Україні одиниці - переконував сам міністр. Керівник закладу радо відкривав двері делегаціям, які відвідували центр. Але чому в інноваційній клініці не має дезрозчинів, катетерів, пелюшок - нині керівник небагатослівний. Головне каже - пацієнт живий, а це означає команда спрацювала добре.

До кардіоцентру приїхала перевірка

На перевірку медзакладу прибула група моніторингу з фахівців Міністерства охорони здоров'я, НСЗУ, держлікслужби, лікарі-клініцисти, щоб оцінити чи за протоколом лікували пацієнта.

Комісію в першу чергу цікавить, чому заклад видає списки препаратів і засобів для операції, якщо у кардіоцентру є договір з Національною службою здоров'я. Національна служба здоров'я за кожного пацієнта з гострим інфарктом, що потребує стентування платить понад 40 тисяч гривень, і цей тариф покриває усі витрати. Але в процесі розмови виявляється, що стан пацієнта, на думку лікарів, і не був гострим, і не був інфарктом. Його втручання називають плановим, а на таких пацієнтів тариф значно менший.

Комісія аналізує медичну документацію, і виходить, що ситуація з паном В'ячеславом - це не одиничний випадок, а система. Наприклад з 60 планових операцій зі стентування - 53 пацієнти стенти купували самостійно.

Чому аптека, куди направляють пацієнтів кардіоцентру має конкретну адресу і чек саме з цієї аптеки, треба показати у відділені? На ці питання у адміністрації чіткої відповіді не має.

Тим часом моніторинг показав - на складах кардіоцентру є і медикаменти, і стенти, і розчини, що їх просять купувати пацієнтів.

Поліція Вінниці вже порушила кримінальну справу, за результатами моніторингу, планується звернення до нацполу, кадрові зміни може ухвалити лише власник лікарні, а це - місцева влада.

Пана В'ячеслава вже проконсультували інші лікарі - експерти у серцево-судинних захворюваннях. Він має відновитися і за пів року його чекає наступна операція на серці.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СКАНДАЛ! ЛІКАРІ ЗМУШУЮТЬ пацієнтів купувати безкоштовні ліки? ШОК! Вінниця на ВУХАХ!

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