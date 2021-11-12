Не хочуть і чути про щеплення: чому літні українці не поспішають до пунктів вакцинації та як їх переконати

Не хочуть і чути про щеплення: чому літні українці не поспішають до пунктів вакцинації та як їх переконати

Переконати своїх старших родичів - можна. Але важливо робити це правильно.

Українці у віці 60+ не хочуть чути й слова про щеплення від СOVID-19. Серед них вакцинований лише кожен третій. Вони не поспішають до пунктів вакцинації з різних причин. Але найчастіше через безпідставні недовіру та страх.

Про те, як переконати свою бабусю щепитися - 12 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

"Вони емоційно вразливі з одного боку, а з іншого боку, вони спираються більше на власний досвід, ніж на наукові дослідження", - пояснює психологиня, чому літні люди легко вірять тому, що чули в автобусі, на зупинці чи в магазині, але зовсім не вірять реальним фактам.

Вакцинація від COVID: як переконати своїх старших родичів щепитися

Переконати своїх старших родичів - можна. Але важливо робити це правильно.

Психологи радять нагадувати їм:

вакциновані, якщо й хворіють, то рідко, і переносять легко;

невакциновані - тяжко і можуть від ускладнень померти;

там, де "червона" зона, щеплені пересуваються без обмежень;

у приклад треба ставити себе. Я вакцинувалася - і от зі мною все добре;

розповідати історії інших літніх людей. Вони вакциновані - і з ними все гаразд.

Але водночас не тиснути і не погрожувати. Фрази "я не приїду, ми ізолюємо від тебе дітей, не будемо спілкуватися" - не працюють. Остаточно ж розвіяти сумніви має сімейний лікар.

Нагадаємо:

В Україні станом на ранок 12 листопада зафіксовано 24 058 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 750 людей, 21 941 пацієнт одужав.

протягом доби від COVID-19 померло людей, пацієнт одужав. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 986 077 людей, з них отримали одну дозу – 11 986 075 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 422 334 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 20 408 409 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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