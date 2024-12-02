"Не хочуть жити у Росії": що відомо про масові протести у Грузії (фото, відео)

У Грузії після відмови від євроінтеграції спалахнули протести.

Першими на протиправні дії грузинських силовиків з держав Євросоюзу відреагували Латвія, Литва та Естонія. Міністру внутрішніх справ Грузії тепер заборонено відвідувати держави Балтії.

Посли Грузії в кількох державах ЄС та Сполучених Штатах звільнилися, не бажаючи представляти злочинну владу. Масштабні антиурядові протести в країні тривають четвертий день - йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук.

Що кажуть протестувальники

У Грузії тривають масові протести. Людей силовики заливають з водометів, заганяють в метро, нещадно б'ють і витягають, аби везти в невідомому напрямку. Все - як робили в Росії, доки там ще протестували.

"Тут головно молодь зараз. Вони не хочуть тікати з країни і не хочуть жити в Росії", - кажуть грузини.

"Моя держава має право звільнитися від російського режиму, який століттями нас утискав", - каже учасниця акції протесту.

Протистояння з силовиками триває до ранку. Протестувальників з-під парламенту до ранку розганяють, але вони переміщаються на інші вулиці. Це четверта ніч протесту поспіль - формальним приводом стала офіційна відмова Грузії від євроінтеграційного курсу до 2028 року. Серед затриманих - один з опозиційних лідерів Зураб Джапарідзе.

Протести у Грузії / Фото: Associated Press

Що каже влада Грузії

Прем'єр Грузії погрожує звернутися до верховного суду, аби визнати опозиційні партії неконституційними. І заявляє: від євроінтеграції відмовився, аби не відмовлятися від євроінтеграції.

"Єдине, від чого ми відмовилися - це принизливий, обурливий шантаж, який насправді був великою перешкодою на шляху нашої країни до євроінтеграції", - заявляє Іраклій Кобахідзе.

Грузинська влада не приховує: сподівається на те, що коли до Білого дому повернеться Дональд Трамп - Сполучені Штати змінять позицію і перестануть її засуджувати. Поки що Вашингтон призупинив стратегічне партнерство з Тбілісі, а це означає - зупинку фінансування, на яке помітно покладається грузинська економіка.

Позиція президентки Грузії

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка в парламентській державі не має жодних важелів реального впливу на події в країні, але засуджує відверто проросійські дії партії влади. Вона зранку повідомила про те, що в багатьох затриманих цієї і попередньої ночі, а це понад чотири сотні людей, поранення голів, поламані лицьові кістки, відкриті поранення. Все як в Росії і Білорусі, коли там ще виходили на протести.

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