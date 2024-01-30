“Не хотіла, щоб моє тіло їли собаки”: медикиня розповіла, що було найстрашніше в оточеному Маріуполі

Руслана Нуца — старша бойова медикиня 36-ї окремої бригади морської піхоти. Вона пройшла російський полон, знущання й катування. Руслана могла виїхати з Маріуполя на початку вторгнення, але відмовилася і почала працювати медиком.

Тоді, каже, боялася, що мама не зможе її поховати. Про це Руслана розповіла в ексклюзивному інтерв’ю TSN.UA.

“Я не боялася своєї смерті. Я ще 24 лютого, коли лишилася, зрозуміла, що тут можу загинути і я це прийняла. Я військова, це мій обов’язок — віддати своє життя за свою країну, за свій народ. Я медик, тим паче це ще більше мій обов’язок. Смерті я не боялася. Боялася тільки, що тіло моє там і лишиться десь лежати, собаки будуть його їсти чи ще щось. Оце тоді мене хвилювало. Те що мама не зможе мене нормально поховати. А сама смерть, я до цього ставилася і зараз ставлюсь спокійно. У кожного своя доля і як запланував господь Бог, так і трапиться”, — розповіла Руслана.

Найстрайніше було втрачати своїх близьких та друзів, каже медикиня.

“Бачити біль поранених. Оце дійсно для мене було найстрашніше — не мій біль, а біль інших”, — розповіла вона.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Майже не було шансів повернутися живою додому! Дивіться інтерв’ю з медикинею 36-ї ОБрМП

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