Не хотіли їхати: з Харкова чартерним рейсом "евакуювали" до Ізраїлю 180 людей

Більшість "евакуйованих" планує повернутись до України.
Ізраїльська авіакомпанія замовила чартерний рейс для евакуації своїх громадян з Харкова. 180 людей вивезли прямим рейсом до Тель-Авіва.
Про це 15 лютого йдеться у сюжеті ТСН.19:30.
Продаж квитків відкрили за добу до відльоту. Усі квитки розкупили за 3 години. Більшість пасажирів покинули Україну на прохання своїх батьків, які живуть в Ізраїлі. Мовляв, лишатися тут небезпечно.
Пасажири кажуть, що від‘їжджати не хотіли і більшість з них планує повернутися вже за кілька тижнів. Скористатися чартерним рейсом могли громадяни Ізраїлю або українці, які мають там родичів.
"Тому що є небезпека. І через мою маму. Так, мама сказала їхати додому. Вона подзвонила і сказала повертатися", - кажуть пасажири.
Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов запевнив, що Харків буде захищений у разі спроби Росії окупувати місто.
У середині січня 2022 року в інтерв'ю The Washington Post президент України Володимир Зеленський заявив, що в разі широкомасштабного вторгнення Росія може окупувати Харків.
Міський голова Харкова Ігор Терехов відреагував на побоювання Зеленського про окупацію міста Росією і закликав містян не панікувати.
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