Не хотіли їхати: з Харкова чартерним рейсом "евакуювали" до Ізраїлю 180 людей

Не хотіли їхати: з Харкова чартерним рейсом "евакуювали" до Ізраїлю 180 людей

Більшість "евакуйованих" планує повернутись до України.

Ізраїльська авіакомпанія замовила чартерний рейс для евакуації своїх громадян з Харкова. 180 людей вивезли прямим рейсом до Тель-Авіва.

Також читайте Харківський аеропорт Ярославського у січні подвоїв пасажиропотік

Про це 15 лютого йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Продаж квитків відкрили за добу до відльоту. Усі квитки розкупили за 3 години. Більшість пасажирів покинули Україну на прохання своїх батьків, які живуть в Ізраїлі. Мовляв, лишатися тут небезпечно.

Пасажири кажуть, що від‘їжджати не хотіли і більшість з них планує повернутися вже за кілька тижнів. Скористатися чартерним рейсом могли громадяни Ізраїлю або українці, які мають там родичів.

"Тому що є небезпека. І через мою маму. Так, мама сказала їхати додому. Вона подзвонила і сказала повертатися", - кажуть пасажири.

Ізраїльська авіакомпанія замовила чартерний рейс для евакуації своїх громадян з Харкова | Новини України

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов запевнив, що Харків буде захищений у разі спроби Росії окупувати місто.

У середині січня 2022 року в інтерв'ю The Washington Post президент України Володимир Зеленський заявив, що в разі широкомасштабного вторгнення Росія може окупувати Харків.

Міський голова Харкова Ігор Терехов відреагував на побоювання Зеленського про окупацію міста Росією і закликав містян не панікувати.

Читайте також: