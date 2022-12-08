Цивільні полонені: експерт розповів, що з ними роблять окупанти

Рідні цивільних українців, які були викрадені росіянами під час окупації частини Київщини, мають намір вийти на мітинги.

Про це в коментарі ТСН.ua повідомила Тетяна Чиркова - дружина підприємця з Київщини, якого разом з іншими цивільними в березні було викрадено росіянами.

Викрадати людей їздили на БМП

"На цю проблему взагалі не звертається уваги. Військових повертають, про цивільних мовчать. Начебто, їх немає. За моїми даними, з Вишгородського району під час окупації було викрадено близько 70 людей. Зараз іншого шляху, крім мітингів, немає. В нашій інтернет-спільноті вже пролунали заклики виходити з наметами та оголошувати голодування", - у відчаї каже Тетяна.

Її чоловіка, 49-річного підприємця Олександра Чиркова російські окупанти викрали майже дев’ять місяців тому – 17 березня.

Полонений Олександр Чирков. Фото надано Т.Чирковою

"Ми були вдома, в своєму будинку в селі Глібовка Вишгородського району, недалеко від Димеру, - розповідає Тетяна Чиркова. - 16 березня окупанти почали заходити до всіх мешканців. Перевіряли наявність автівок та зброї. У нас було три одиниці зареєстрованої зброї. Після дзвінка своєму командиру вони уїхали, ми заспокоїлись. Але вже 17 березня о 6.30 під’їхала БМП та ще одна військова машина з автоматником. Загалом було близько 20 військових. В наш будинок зайшли п’ять, одразу запитали про зброю, забрали її та наказали моєму чоловіку збиратись. На питання про те, що відбувається, росіяни відповіли, що розберуться та повернуть чоловіка. Після цього до нас приїхав місцевий колаборант та спитав: "Ну що, Саню забрали?". Я здивувалась тому, звідки він про це знає".

За словами Тетяни, згодом вона дізналась, що багато цивільних полонених утримують в Димері, на території заводу.

"Вже 23 березня до нас прийшли ті полонені, які також перебували на цьому заводі, але їх відпустили. Вони запитали про чоловіка, мовляв де він. Я відповіла, що його досі не відпустили. На це вони мені відповіли, що за їх даними мого Олександра відпустили зранку. Після цього ми почали шукати чоловіка скрізь, де могли – по ярах, катюжанських лісах. Через 20 днів до нас прийшли волонтери, яких росіяни забрали разом з моїм чоловіком. Тільки тоді я узнала, що чоловік живий – росіяни вивезли його до Білорусі, звідти – в Брянську область, потім – в Курськ, звідти – в Севастополь, а потім знов в Курськ", - каже жінка.

До цього додає: "Вражає те, що в Україні не напрацьований механізм звільнення цивільних полонених. Виходить, що цивільні – це люди-невидимки. Нам якось на одній з зустрічей відповіли, що чекайте та молитесь. Ми були на зустрічі з омбудсменом нам повідомили, що напрацьовується платформа з іншою державою. Ця платформа допоможе звільняти цивільних. Але все це на словах".

Зі слів Тетяни, росіяни захопили в полон не тільки її чоловіка, а й сусіда – 40-річного місцевого мешканця Дмитра Богаєвського.

Допомагав втікати іншим, а сам потрапив в полон

Мати Дмитра, теж Тетяна, нам розповіла, що він, Дмитро, залишався в Глібовці, щоб допомагати місцевим евакуюватись. Крім цього, в будинку мешкав домашній улюбленець – кіт Персик, який звик жити лише тут.

"В той час я була в Димері, а Діма – в Глібовці. Діма допомагав сусідам закривати ті домівки, які пошкодили росіяни, допомагав евакуюватись. Крім того, у нього був кіт, якого він не полишав. Дмитра захопили в полон 17 березня. Про сина знаю лише те, що станом на 4 жовтня його прізвище називалось серед тих, хто був в СІЗО Брянська", - розповіла нам Тетяна.

Дві причини викрадення

Своєю чергою, експерти, компетентні в питаннях щодо полонених, не погоджуються з твердженнями, що, начебто, влада забула про цивільних.

Колишній радник голови СБУ, колишній радник міністра внутрішніх справ, громадський діяч Юрій Тандіт, досконально знайомий з процесами звільнення, так прокоментував нам це:

"Мені щоденно надають інформацію, надсилають листи рідні полонених. В тому числі – інформацію такого характеру, про яку розповіли ви. Тобто йдеться про цивільних. Робота по їх звільненню ведеться і немає різниці в тому чи це військовий, чи цивільний. Ми захищаємо всіх, повірте", - наголошує Тандіт.

До цього додає: "У нашого ворога є дві мотивації затримувати та незаконно утримувати наших громадян. Є наказ іх лідера або тирана – Путіна, який має так звану епілептоїдну шизоїдну домінанту. Цією людиною рухає наявність суперідеї. Вона носить матеріальний характер. 24 лютого вони вторглись в Україну та почали займатись повним беззаконням. Вони фактично оголосили нам війну на знищення. Є ті, кого вони затримують для обміну, є ті, кого затримують для отримання можливого викупу. Дві причини. Також формують фонд, щоб обміняти більшу кількість своїх військових на наших в тому числі цивільних".

Крім цього, як розповіли ТСН.ua джерела в спецслужбах, до спецоперацій по звільненню полонених залучений Ватикан та Папа Римський.

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