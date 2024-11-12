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"Не хвилюйтесь, все буде добре": звільнений з полону "азовець" розповів про тортури у Росії

"Не хвилюйтесь, все буде добре": звільнений з полону "азовець" розповів про тортури у Росії

Арн

Військовий розповів про тортури у Росії.

Звільнений з російського полону "азовець" Арн розповів про тортури у Росії. 

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю Марічці Падалко. 

Арн зазначив, що спочатку "азовцям" обіцяли, що їх невдовзі обміняють. Проте у вересні 2022 року військові зрозуміли, що вони у полоні надовго, оскільки їх перевезли до колонії у РФ та почали катувати. 

"Коли я ходив на допити я чув - "вас швидко обміняють, не хвилюйтесь, все буде добре". Я зрозумів (що полон буде довгий - ред.), коли мене етапували з Оленівки до Таганрога. Коли ми туди приїхали, ми почули гімн РФ, лайку на нас. Відбулось наше побиття. Тоді ми зрозуміли, що у полоні надовго", - сказав він. 

Раніше Арн розповідав, що у полоні говорили, що "на заході України вже російські паспорти"

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: МИ НЕ ЗНАЛИ, ЩО НАС ТАК ЧЕКАЮТЬ: ЗВІЛЬНЕНИЙ ПОЛОНЕНИЙ З АЗОВСТАЛІ про ЕМОЦІЇ від акцій підтримки

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