"Не хвилюйтесь, все буде добре": звільнений з полону "азовець" розповів про тортури у Росії

Звільнений з російського полону "азовець" Арн розповів про тортури у Росії.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю Марічці Падалко.

Арн зазначив, що спочатку "азовцям" обіцяли, що їх невдовзі обміняють. Проте у вересні 2022 року військові зрозуміли, що вони у полоні надовго, оскільки їх перевезли до колонії у РФ та почали катувати.

"Коли я ходив на допити я чув - "вас швидко обміняють, не хвилюйтесь, все буде добре". Я зрозумів (що полон буде довгий - ред.), коли мене етапували з Оленівки до Таганрога. Коли ми туди приїхали, ми почули гімн РФ, лайку на нас. Відбулось наше побиття. Тоді ми зрозуміли, що у полоні надовго", - сказав він.

Раніше Арн розповідав, що у полоні говорили, що "на заході України вже російські паспорти".

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