"Не імітація і не залякування": Венедіктова розповіла про дві версії нападу на Шефіра

"Не імітація і не залякування": Венедіктова розповіла про дві версії нападу на Шефіра

За словами генпрокурорки, потрібно буде призначити принаймні три експертизи — трасологічну, балістичну і судово-медичну.

Що наразі відомо про напад на радника президента Сергія Шефіра, ексклюзивно для ТСН розповіла генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Про це йдеться 22 вересня у сюжеті ТСН.19:30.

За її словами, слідство розглядає дві робочі версії: діяльність Шефіра як держдіяча і спроба дестабілізації в країні. Наразі закінчують першочергові оперативно-розшукові дії.

"Ми не можемо робити якісь висновки, навіть призначати експертизи, поки ми не систематизуємо інформацію і не проаналізуємо її. Але зараз вже зрозуміло, виходячи з тих знайдених 20 гільз, проведених допитів потерпілих і свідка, ми вже знаємо, що потрібно буде призначити принаймні три експертизи. Це трасологічна, балістична і судово-медична експертизи. До 8 ранку у нас буде більше інформації", — сказала Венедіктова.

За її словами, і Сергієві Шефіру і його водієві Олександру Іванькові присвоєно статус потерпілих.

"Для всіх дуже важливо зрозуміти, що це було. Коли я придумала на місце, де була припаркована машина, перше, на що я звернула увагу — як це відбувалося. Ми чули різні версії про імітацію, залякування і т.д. Ні – це не імітація і не залякування, коли автоматною чергою прорізається авто", — переконана генпрокурорка.

Венедіктова наголошує, що йдеться саме про замах на вбивство.

"Кваліфікація може змінюватися. Після результатів сьогоднішньої наради ми створимо окрему групу з представниками різних правоохоронних органів, і якщо буде потреба для зміни кваліфікації — вона відбудеться", — додала генпрокурорка.

Замах на Шефіра: Ірина Венедіктова відповіла на питання про напад

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