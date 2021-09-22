"Не імітація і не залякування": Венедіктова розповіла про дві версії нападу на Шефіра

За словами генпрокурорки, потрібно буде призначити принаймні три експертизи — трасологічну, балістичну і судово-медичну.
Що наразі відомо про напад на радника президента Сергія Шефіра, ексклюзивно для ТСН розповіла генпрокурорка Ірина Венедіктова.
Про це йдеться 22 вересня у сюжеті ТСН.19:30.
За її словами, слідство розглядає дві робочі версії: діяльність Шефіра як держдіяча і спроба дестабілізації в країні. Наразі закінчують першочергові оперативно-розшукові дії.
"Ми не можемо робити якісь висновки, навіть призначати експертизи, поки ми не систематизуємо інформацію і не проаналізуємо її. Але зараз вже зрозуміло, виходячи з тих знайдених 20 гільз, проведених допитів потерпілих і свідка, ми вже знаємо, що потрібно буде призначити принаймні три експертизи. Це трасологічна, балістична і судово-медична експертизи. До 8 ранку у нас буде більше інформації", — сказала Венедіктова.
За її словами, і Сергієві Шефіру і його водієві Олександру Іванькові присвоєно статус потерпілих.
"Для всіх дуже важливо зрозуміти, що це було. Коли я придумала на місце, де була припаркована машина, перше, на що я звернула увагу — як це відбувалося. Ми чули різні версії про імітацію, залякування і т.д. Ні – це не імітація і не залякування, коли автоматною чергою прорізається авто", — переконана генпрокурорка.
Венедіктова наголошує, що йдеться саме про замах на вбивство.
"Кваліфікація може змінюватися. Після результатів сьогоднішньої наради ми створимо окрему групу з представниками різних правоохоронних органів, і якщо буде потреба для зміни кваліфікації — вона відбудеться", — додала генпрокурорка.
Нагадаємо:
- В автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра 22 вересня близько 10-ї години ранку неподалік від села Лісники стріляли невідомі .
- У машину влучило понад десять куль, у результаті чого поранення отримав водій транспортного засобу.
- Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припустив, що напад на Шефіра міг бути "привітом" від контрабандистів і кримінальних авторитетів, активну боротьбу з якими почав президент Володимир Зеленський.
- Водночас сам президент Володимир Зеленський заявив, що "передавати йому привіт пострілами з лісу в авто його друга – це слабкість".
- Щодо мотивів злочину, експерт з питань держбезпеки, генерал-майор СБУ Василь Вовк заявив - треба шукати ображених людей серед так званих олігархів та "рішал".