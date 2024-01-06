“Не кидайте без досвіду в окоп!”: відомий український військовий звернувся до ТЦК і Генштабу

Якщо ви хочете, щоб люди від вас не бігали — розмовляйте з ними і визначайте фах відповідно до їх навичок, а не “кидайте” без досвіду в окоп на фронт.

Із таким закликом офіцер управління 12 бригади “Азов” Нацгвардії України Дмитро Андрющенко звернувся до ТЦК СП і Генштабу. В ексклюзивному інтерв’ю ведучій ТСН Наталі Островській він розповів, що тоді, на його думку, люди не будуть так уникати мобілізації.

“Якщо ви хочете, щоб люди від вас не бігали, пояснюйте людям, що ви хочете до них донести. Робіть заяви, в тому числі суспільні, пишіть про це в своїх телеграм-каналах, на офіційних сайтах. Пояснюйте, що це не означає, що ви схопите людину і відразу її голу, босу закинете в окоп. Якщо ви хочете, щоб наша армія професійно, а головне якісно виконувала свої бойові завдання, ви повинні людині пояснити, підготовити її, спитати, де вона себе бачить, все це скомпонувати і тільки потім надати їй кваліфіковану військову професію згідно її навичок”, — розповів Дмитро Андрющенко.

За його словами, дуже важливо відчувати, ким людина хоче бути — артилеристом, піхотинцем, снайпером, мінометником.

“Бо якщо людина каже, що не вміє підтягуватися, бігати, а ви одягнете на неї бронік, вона пробіжить сто метрів і “здохне”. Але може зламати будь-яку систему, заглушити дрон. То, звісно, краще взяти цю людину в штаб батальйону або підрозділ, який займається радіоелектронною боротьбою”, — каже Дмитро Андрющенко.

Військовий вважає, що з людьми потрібно комунікувати, а якщо цього не відбувається, то це недопрацювання офіцерів, які відповідальні за роботу з особовим складом, за морально-психологічне забезпечення.

“Не треба людей залякувати або кидати їх без досвіду в окоп. Розмовляйте, тренуйте, готуйте і тоді ви будете мати якісний особовий склад”, — розповів Дмитро Андрющенко.

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