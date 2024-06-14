“Не колюсь, не нюхаю”: Гордон розкрив секрет незмінної зовнішності

За словами Гордона, він не робить ніяких маніпуляцій зі своїм обличчям.

Журналіст та ведучий Дмитро Гордон розкрив секрет своєї незмінної зовнішності.

В ексклюзивному інтерв’ю для TSN.ua він сказав, що багато займається спортом та намагається вести здоровий спосіб життя.

Втім, за словами Дмитра Гордона, він не робить ніяких маніпуляцій зі своїм обличчям.

“Мене Леся Нікітюк якось запитала: “Що ви з собою робите, що ви як 10-20 років тому?”. Я сказав: “Колюсь. Жарт. Нюхаю”. Не колюсь, не нюхаю, нічого з собою не роблю, з обличчям нічого не роблю. Певним чином це генетика. А ще я не злий взагалі. Внутрішній стан завжди відображається на обличчі. І ще займаюся багато спортом, намагаюся вести здоровий спосіб життя”, — розповів Дмитро Гордон.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ГОРДОН: звідки він знає про закінчення війни в 2024 році, про похід в ТЦК та де його троє синів

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