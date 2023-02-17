Не користувались 20 років: відновлено закритий через контрабанду залізничний шлях між Україною та Польщею

На Львівщині відновлюють рух на ділянці, яка з’єднує два польські міста Перемишль і Кросценко, але водночас потяги заїжджатимуть на українську територію. Цим відтинком залізниці не користувалися зо 20 років, тепер же зможуть їздити не лише пасажири, а й з’являються нові можливості для експорту вантажів з України, йдеться в ТСН.

На залізничній станції Хирів міжнародний потяг курсував зо двадцять років тому, та нині сюди прибув інспекційний поїзд.

Залізничну колію, що сполучає Перемишль - Хирів - Кросценко, відновили. Міжнародний рух тут закрили через часті випадки контрабанди, а от приміське сполучення зупинив коронавірус. Та торік уряди Польщі й України вирішили шлях відновити. Реконструювали 70 кілометрів залізничної колії українського та європейського стандарту, 10 мостів та вокзали. Витратили понад пів мільярда гривень. “Це буде невеличкий поїзд на 150-200 місць, це буде першим кроком, поїзд буде їздити по вузькій колії, відповідно, це має бути польський поїзд, тут треба ще облаштувати прикордонний і митний пост”, - каже заступник керівника Львівської ОВА Юрій Бучко.

Це залізничне сполучення дає можливість імпорту та експорту вантажів, які нині здійснюють здебільшого по суходолу. Залізничний шлях дозволить розвантажити автомобільні пункти перетину, де зараз кількадесяткілометрові черги. Тому тут планують будувати логістичні склади, досвід уже є. “В Мостиськах у нас створені нові хаби, є елеватори, які безпосередньо здійснюють накопичення та відвантаження продукції на Польщу. До 5% від загальних перевезень по залізниці”, - кажуть залізничники.

Місцеві радіють, що залізничне сполучення врешті відновили, адже потяг - це швидко і дешево. “Взагалі буде екстра, колись тут був поїзд, люди, робота. Сів та й поїхав, 14 кілометрів - і ми вже в Польщі, ближче в Польщу, ніж до Самбора”, - каже колишня працівниця станції.

Полякам теж вигідно, адже шлях через Україну уп’ятеро скорочує доїзд між повітами польського Підкарпатського воєводства. Відстань від Перемишля до Кросценка становитиме всього 50 кілометрів. Коли саме вирушить перший міжнародний потяг - уряди двох країн ще вирішують.

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