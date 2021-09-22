Не ковідом єдиним: як підготуватися до нового сезону ГРВІ та не захворіти

Не ковідом єдиним: як підготуватися до нового сезону ГРВІ та не захворіти

Ковідна реальність дещо відсунула на другий план інші небезпеки, які традиційно приходять восени — грип та ГРВІ, але вони не зникли.

Україна перебуває на порозі нового сезону гострих респіраторних захворювань. І за прогнозами медиків, цей поріг ми переступимо вже найближчим часом. Тому лікарі радять превентивно підготуватися, аби восени та взимку не занедужати. Коли очікувати пік захворюваності? Як відрізнити звичайну застуду від COVID-19? Чи можна комбінувати вакцини від грипу та коронавірусу.

Про це йдеться 22 вересня у сюжеті ТСН.19:30.

За останні півтора роки ковідна реальність дещо відсунула на другий план інші небезпеки, які традиційно приходять восени — грип та ГРВІ, але вони не зникли.

За останній тиждень на ГРВІ занедужали 180 тисяч українців і динаміка — негативна. Країна підійшла впритул до базового порога захворюваності, пік очікують наприкінці осені.

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"Поточний поріг — 483 випадки на 100 тисяч населення, а епідемічний показник інтенсивності уже зараз — це 479 на 100 тисяч. Тобто ми майже підійшли до базової лінії, ми її ще не перейшли, але вже близько", — зазначила Оксана Кошалко, завідувачка відділу організації епіднагляду Центру громадського здоров’я.

Коронавірус опосередковано позитивно вплинув на масштаби поширення грипу та ГРВІ. Через епідемічні обмеження останній рік вони значно нижчі ніж раніше, а від грипу офіційно не зареєстровано жодної смерті. Але з іншого боку COVID-19 створює додаткові проблеми — діагностувати ці хвороби стало складніше.

Новини України: найближчим часом розпочнеться сезон ГРВІ – як підготуватися і не захворіти

"Відрізнити симптоми ГРВІ, COVID-19 чи грипу дуже важко. Інколи вони настільки між собою переплітаються, що тільки діагностика ПЛР чи швидкі тести можуть нам допомогти", — говорить сімейна лікарка Наталя Шевчук.

Аби ефективно боротися із грипом, треба знати його штами. За прогнозами спеціалістів, цього року в Україні вируватимуть аж чотири.

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І вже за 2 тижні очікують масове надходження вакцин проти грипу. Їх буде близько мільйона доз. Медики переконують, що цю вакцину можна поєднувати з коронавірусною.

"Якщо ви вакцинувались від COVID-19, можете брати інтервал мінімум 2 тижні для того, аби вакцинуватися від грипу і навпаки", — радить завідувач відділу імунізації центру громадського здоров’я Олександр Заіка.

У клініках, де вже щеплюють від грипу, поки що охочих не багато, але перші пацієнти — є.

Однак переважна більшість українців усе ж сподівається на власний імунітет. А якщо раптом таки захворіють — кажуть, що мають народні методи лікування, перевірені роками.

Та все ж, за найперших проявів хвороби медики радять звертатись в лікарню. Самолікуванням, особливо з використанням антибіотиків — не займатись, оскільки це може лише нашкодити.

Раніше у МОЗ розповіли, коли та як отримати щеплення від грипу.

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