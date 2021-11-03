Не кубометри, а кіловат/години: що змінить нова система оплати газу і чи економніше це

Не кубометри, а кіловат/години: що змінить нова система оплати газу і чи економніше це

Депутати ухвалили закон про нову систему обліку природного газу.

Українців переведуть на нову систему обліку природного газу: депутати ухвалили відповідний закон. Зараз під час подавання газу не враховується його тепловіддача, а тому в одному регіоні, щоб зварити борщ, треба більше газу, ніж на кухні в іншій області.

Як нова система обліку газу вплине на оплату, чи не доведеться замінювати прилади обліку - у сюжеті "Сніданку з 1+1".

З набуттям чинності документа від 1 травня 2020 року рахувати обсяги спожитого блакитного палива українці будуть так як електроенергію – в кіловат-годинах. "Споживач зможе порівнювати ефективність використання електроенергії в побутових цілях. Наприклад, хто встановив електроопалення в квартирах, з ефективністю природного газу", - каже співавтор законопроєкту Андрій Жупан.

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Виходить, що платити будемо за енергію, яку дає газ, а не за кубічні метри, які накручує лічильник, пояснює енергетичний експерт Олег Попенко. "Якщо закон буде прийнятий, українці будуть сплачувати стільки, скільки вони тепла спожили. Якщо газ низької якості, то людина буде сплачувати менше, ніж в кубах. Або набагато менше", - пояснив він.

Різницю в оплаті особливо відчують мешканці багатоквартирних і приватних будинків, в яких для обігрівання є індивідуальний газовий котел. Наприклад, взимку щоб зігратися у приватному будинку площею 80-100 квадратних метрів, в середньому потрібно пів тисячі кубометрів газу. За місяць набігає 3,5-4,5 тисяч гривень. Нова система обліку може заощадити 30-40% - залежно від якості газу.

Замість кубометрів – кіловат/години: як нова система обліку газу вплине на оплату

Однак за таку економію комусь доведеться заплатити. "Орієнтовна вартість такого лічильника від 20 до 30 тисяч гривень. За декілька років цей лічильник може бути окупним", - пояснив Олег Попенко.

Хоча на нову систему обліку перейдуть всі українці, встановлювати нові прилади обліку ніхто вас не змушуватиме. Для зручності тимчасово куби в платіжках залишаться. Поряд, за формулою перерахунку, постачальник писатиме спожиті обсяги і тариф у кіловат-годинах. На вартість блакитного палива це не повинно вплинути. "Щоби люди розуміли: 8 грн за куб газу – це, наприклад, 5 грн за кіловат годин природного газу", - каже Андрій Жупан.

Втім, нові споживачі, які під’єднуватимуться до газових мереж після 1 травня 2022 року, змушені будуть встановлювати нові лічильники, в кіловат-годинах.

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