Не лікувалась вдома: рідні 23-річної вагітної, яка померла через COVID-19, звинуватили медиків у трагедії

Не лікувалась вдома: рідні 23-річної вагітної, яка померла через COVID-19, звинуватили медиків у трагедії

Жінка була вакцинованою та ніколи не хворіла.

У Закарпатській області померла 23-річна вагітна жінка, в якої діагностували коронавірус. Жінка була двічі вакцинованою та ніколи не хворіла, проте у неї діагностували 90% ураження легень. Рідні покійної звинувачують медиків у недбалості.

Про це 15 лютого йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Жінка була вакцинованою та одразу звернулась до медиків

На 16 тижні вагітності 23-річна Марія захворіла на коронавірус й одразу звернулася до лікарів. Помістили дівчину не в інфекційне, а в гінекологічне відділення. Симптоми, переконує мати жінки, просто ігнорували. Після крапельниць дівчина почала скаржитися на біль у руці.

"Була лише температура 37,4-38. Вона не лікувалась вдома", - каже мати покійної Неля Стасишена.

Лише на 5 день лікарі призначили Марії томографію, яка показала 90% ураження легень. Її негайно перевели в обласну клінічну лікарню. Удівець Павло Греснюк теж звинувачує лікарів, які до того ж зустрічі з ним тепер уникають.

У Закарпатті від COVID померла вагітна – чи справді причиною є недбалість медиків | Новини України

Лікарі переконують, що робили все можливе

"Не дивлячись на усі зусилля, докладені нашими спеціалістами, тяжкість була така, що за три дні перебування у нашому відділенні пацієнтка померла", - каже медичний директор Закарпатської обласної клінічної лікарні імені Андрія Новака Василь Стрижак.

Завідувач реанімаційного відділення, куди Марія потрапила вже після результатів КТ, провини лікарів не бачить. Каже, вони діяли згідно з протоколом.

"На комп’ютерній томографії, що бентежить лікарів, які її проводили – там вже були ділянки розпаду. Щоб настав розпад – це не тиждень, не два і не три", - каже завідувач реанімаційного відділення Ужгородського міського пологового будинку Іван Матіко

Лікарка, під наглядом якої перебувала вагітна Марія, після того що сталося пішла на лікарняний, рідних покійної заблокувала, а телефон вимкнула.

Рідні покійної припускають, що сепсис розпочався через смерть плоду, про який медики не підозрювали, бо не робили ніяких обстежень. І саме через це стан Марії стрімко погіршився. Тепер щоби довести провину лікарів звертатимуться до суду.

Нагадаємо, в обласній лікарні в Ужгороді через 90% ураження легень померла 23-річна вагітна Марія.