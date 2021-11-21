Не лише корисна і смачна, але й красива: чим відрізняється різнокольорова цвітна капуста від білої та що з неї готують

Не лише корисна і смачна, але й красива: чим відрізняється різнокольорова цвітна капуста від білої та що з неї готують

Цвітна капуста багата на клітковину, мікроелементи та вітаміни. Але кольорова - все ж корисніша.

Цвітна капуста вражає своїм різноманіттям. Є сорти - бузкового, салатового та помаранчевого кольорів.

Про те, чи відрізняються вони бодай чимось - від звичних для нас - білих суцвіть - 20 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Так, на Херсонщині в одному з господарств - збирають цвітну капусту. До магазинів відправляють прямо з лану. Є тут і - експериментальна ділянка. На ній - бузкова, помаранчева і салатова капуста. Але її не підфарбували, а вивели селекціонери. Цьогоріч врожай порадував. Тож тепер у господарстві готові вирощувати її багато.

Як виявилось, нові різнобарвні гібриди у догляді нічим не відрізняються від звичної білої. І навіть стійкі до короткочасних заморозків. Можуть витримувати до мінус восьми. І не псуватися. Від холоду капуста захищається листям.

Поки що кольорову цвітну капусту з цього поля не продають. До супермаркетів планують постачати вже наступного року. В інтернет-магазині ж за подібну правлять по 90 гривень за кілограм.

А от гуртова ціна звичайної - білої - від 15 до 20 гривень за кілограм.

Тим часом ятки одного з ринків в Харкові рясніють цвітною капустою. А от кольорових сортів - не знайти.

Продавці зізнаються, що не замовляють, бо товар залежується, а покупці не беруть - бо ціна "кусається".

Тож продають звичайну - білу. Її беруть охоче. За кілограм іспанської цвітної капусти правлять 30 гривень. Українська - дорожча - 60 гривен за килограмм.

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За словами дієтологині, щоб вибрати якісні та свіжі овочі, треба, щоб капуста була без чорних крапочок. Суцвіття мають міцно триматися в купі.

"Бажано, звичайно, щоб капуста була огорнута листочками. Тому що тут є вітамін В9, фолієва кислота. Але він боїться сонячного світла", - пояснює Ольга Страшко.

Експертка каже: цвітна капуста багата на клітковину, мікроелементи та вітаміни. Але кольорова - запевняє - все ж корисніша, тому що всі рослинні пігменти мають корисні властивості для організму.

Утім будь-яка цвітна капуста щедра на антиоксиданти, які знижують ризик розвитку онкології.

"Для того, щоб з капусти ми отримали ці речовини, повинен спрацювати фермент мірозиназу. І ось цей фермент гине під час термічної обробки", - говорить вона.

Так, дієтологиня радить їсти капусту сирою або ж готувати на пару. Якщо варити - щонайбільше 5 хвилин.

Про те, що можна приготувати із капусти - докладніше дивіться у сюжеті на відео:

Чи відрізняється цвітна капуста різних кольорів від звичної для нас білої

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