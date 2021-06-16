Не лише ПЛР-тест: Україна полегшила перетин кордону для своїх громадян та іноземців

Пред'явити можна також довідку про експрестестування чи повну вакцинацію.

Українцям та іноземцям, які заїжджають на територію України, можуть пред’явити не лише негативний ПЛР-тест на коронавірус.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 16 червня.

"Зараз громадяни України, які повертаються повинні мати із собою або негативний ПЦР-тест або експрестестування на антиген. Крім того, достатньо буде довідки про вакцинацію", - каже перший заступник начальника КПП "Київ" Павло Матвійчук.

У прикордонслужбі роз’яснюють, що треба мати лише один із трьох необхідних документів, який підтверджує відсутність захворювання на COVId-19. Якщо таких довідок немає, українцям доведеться пройти двотижневу самоізоляцію або здати тест. Натомість іноземців до України без медичних документів узагалі не пускають.

Новини України: перетнути кордон країни відтепер можна не лише з негативним ПЛР-тестом

Слід зауважити, що вакцинованими вважатимуть людей, які отримали дві дози препаратом, які офіційно затверджені Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Російський SputnikV до таких вакцин не належить.

Як повідомлялося, Рада Європейського Союзу скасувала обмеження на внутрішні поїздки для туристів, які мають цифрового COVID-сертифіката. Йдеться про поїздки всередині Євросоюзу для людей, які повністю вакцинувалися від коронавірусу. Від моменту введення другої дози повинно минути не менше 14 днів. Маючи такий документ, туристи не здаватимуть ПЛР-тести та не муситимуть проходити самоізоляцію.

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