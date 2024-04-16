Не лише штурхнула дитину: дівчинка розповіла про ставлення до неї няні – мама в шоці (відео)

З'явилися нови подробиці про няню, яка била та штовхала маленьку дівчинку на очах у пасажирів київського автобуса.

На днях Мережу збурило відео, як у Києві няня-пенсіонерка у автобусі перед пасажирами вдарила маленьку дівчинку, з якою разом їхала.

Жінку на відео звати Ольга Петрівна. Вона погодилась поспілкуватися телефоном. У розмові розповіла, що нібито жодної агресії до дитини не проявляла, а виконувала прохання дівчинки.

"Я їхала до церкви, зі мною була дівчинка сусідки. Вона сиділа і почала засинати, сказала: "Бабуся Оля, якщо я буду засинати, ви мене штовхайте, щоб я не спала". Я її хлопнула один раз по щоці тихенько, щоб розбудити, і на цьому все", – каже няня 4-річної дівчинки Ольга Петрівна.

Проте мама дитини розповіла, що Ольга Петрівна – не просто сусідка, а няня.

"Вона живе в сусідньому будинку, ми з нею знайомі приблизно три роки. Це просто бабуся, яка на пенсії і якій нудно. Розказувала мені, що дуже любить дітей, завжди її бачила усміхненою, а вчора для мене було шоком побачити її", – розповіла мама дівчинки.

Робота няні була оплачуваною, на місяць виходило до дев'яти тисяч гривень.

"Завести у садочок і забрати з садочку – 200 гривень. Крім того, їй періодично купували те, що вона хотіла з продуктів, смачненьке. Вона мені щодня пред'являла рахунки – ми покаталися на фунікулері, за це 40 гривень", – каже жінка.

Мама дівчинки розповідає, що випадково побачила відео в одному з тг-каналів. Коли впізнала няню і свою дитину, була шокована. Тоді мама дівчинки звернулася і до поліції.

На жінку складено адмінпротокол за хуліганство.

Коли ж після оприлюднення відео мама поговорила з донькою, виявилося, що няня ще й залякувала дитину.

"Та їй сказала, це зі слів дитини, – якщо ти скажеш мамі, то тебе у мами заберуть", – розповіла мама 4-річної дитини.

Ольга Петрівна доглядала дитину майже рік. Мама дівчинки каже, що дочка не завжди хотіла залишатися з нянею, але батьки не надали цьому значення.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Не лише штурхнула дитину! Дівчинка розповіла про ставлення до неї няні! Мама в шоці!

Нагадаємо, раніше до Мережі потрапило відео, як няня-пенсіонерка била та штовхала маленьку дівчинку на очах у пасажирів автобуса. Дії жінки дуже обурили користувачів Мережі. Люди вимагали притягнути няню-пенсіонерку до кримінальної відповідальності.

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