"Не лише військова, а й політична поразка": експерт про те, як західна зброя змінила ситуацію на фронті

За допомогою сучасних РСЗВ ЗСУ успішно знищують російські військові бази та склади озброєння.

Про це в етері ТСН.19:30 сказав співголова ГО "Права справа", громадський активіст, військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

"Зараз надання Україні сучасної зброї унеможливило просування окупаційних військ. Також це поставило питання щодо функціонування логістичної складової окупантів. Йдеться не лише про Херсонську область та про мости через річку Дніпро. Наразі в зоні ураження українських РСЗВ російські склади по всій лінії фронту. Саме з ударами по тилових базах пов'язано повільне просування росіян у Донецькій області", - пояснив Дмитро Снєгирьов.

Військовий експерт наголосив, що зараз метою окупаційної армії є вихід на адміністративні межі Донецької області, проте цього вони не можуть зробити ще від 27 квітня.

"Після захоплення Лисичанська просування окупантів складає у кращому випадку до 7 кілометрів. І це за 1,5 місяця боїв. Тобто навіть за оцінкою росіян, а йдеться про заяви Шойгу, мовляв, темпи так званої "спецоперації" знижені, бо вони начебто "бережуть цивільне населення", свідчить не лише про військову, а й про політичну поразку. Бо друге завдання так званої "спецоперації", яке оголосили ще 27 квітня - це вихід на адміністративні кордони Донецької області. Цього не сталося і не станеться", - сказав військовий експерт.

Нагадаємо, ЗСУ "відкорегували" Антонівський міст у Херсоні та вдарили по ворожих командних пунктах з артилерії.

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