Не лише вторгнення: Безсмертний перелічив загрози з Білорусі та оцінив армію Лукашенка

Загалом Лукашенко може зібрати до 30 тисяч, враховуючи силовиків

Олександр Лукашенко не самостійний щодо рішення вводити білоруські війська на територію України.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів політик і дипломат, посол України в Білорусі у 2010-2011 роках Роман Безсмертний.

"Угоди у межах Союзної держави і спільна військова доктрина, міжгалузеві угоди між силовими відомствами обох країн дають можливість Генеральному штабу РФ керувати збройними силами Білорусі. Але для кремлівського фюрера важливо керувати білоруськими військами, але щоб Лукашенко ніс відповідальність за все, що відбувається у Білорусі", – каже Безсмертний.

На думку дипломата, обидва диктатори побоюються зростання протестних настроїв у Білорусі після вступу у війну проти України. Зокрема, 49% білорусів вважають, що їхні військові мають здатися у полон ЗСУ, якщо Лукашенко і Путін ухвалять рішення про вторгнення.

Загалом Лукашенко може зібрати до 30 тисяч, враховуючи силовиків. Ще ж 20 тис. російських військових перебуває у Білорусі. Але на думку Безсмертного, цієї кількості недостатньо для нового вторгнення з півночі.

Інші загрози від Білорусі

Роман Безсмертний наголошує, що крім прямого вторгнення є й інші загрози з Білорусі. Зокрема, це ракетні удари і диверсійно-розвідувальні групи.

"Загрозу можуть становити так звані ракетно-космічні сили. У Білорусі є деякі радянські комплекси, які могли бути модернізовані. Також є ракетні комплекси, які білоруси створили разом з китайцями. І Лукашенко може поділитися цими речами з Путіним", – припускає Безсмертний.

Також до українського кордону Білорусь стягнула багато бронетанкових військ, хоча більшість техніки – виробництва кінця 1950-х років і немодернізована.

"Білоруська армія з точки зору військової науки залишилася "совком". А радянська військова наука не здатна конкурувати із західною", – зазначає дипломат.

Безсмертний попереджає, що східну частину українсько-білоруського кордону може використати РФ.

"Хочу вам нагадати легенду спільних навчань російської та білоруської армії "Захід-2019". У них брали участь Північний флот РФ, Ленінградський військовий округ. Вони проробляли цей план вторгнення і він був реалізований у лютому 2022-го. Але це не означає, що він не може бути реалізований знову. Хоча такого потужного кулака у ворога, як тоді, зараз нема", – сказав дипломат.

За його інформацією, у лютому-березні близько 600 білорусів були задіяні у диверсійно-розвідувальній роботі проти України.

Нагадаємо, Роман Безсмертний розповів про характер мобілізації у Білорусі. За його словами, повістки приходять навіть померлим.

Що відомо про ймовірний напад Білорусі

На думку офіцера ЗСУ Ігора Лапіна, Лукашенко боїться масштабної мобілізації у своїй країні, адже не виключає, що білоруси повернуть зброю проти його режиму. Американський генерал Бен Годжес також не виключає, що білоруси можуть повстати у разі рішення про вторгнення до України.

Раніше диктатор Лукашенко заявляв, що може задіяти 35-40 тис. білоруських військових у війні проти України, але "це не вирішить проблему".

У МВС України вважають, що візит Шойгу до Мінська - це підштовхування Лукашенка до війни проти України.

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