Не лише "зливав" секретні документи, а й пояснював їхнє значення: що нацгвардієць США казав про війну в Україні

Підозрюваний у зливі секретних документів Пентагону заарештований міністерством юстиції Сполучених Штатів. Ним виявився 21-річний співробітник військової бази у штаті Масачусетс Джек Тейшейра. Скопійовані документи він викладав у закритому чаті спільноти геймерів - молоді, що грає у комп’ютерні ігри. Серед секретних паперів було чимало тих, що стосувалися російсько-української війни, але, за словами друзів, Тейшейра не підтримував жодну зі сторін, йдеться в ТСН.

За даними джерел CNN, підозрюваного у зливі секретних документів Пентагону Джека Тейшейру збиралися заарештувати на роботі, на військовій базі у штаті Массачусетс, але після того, як напередодні журналісти постукали у двері будинку його матері, Тейшейра не пішов на роботу. Засідки були біля помешкань обох батьків підозрюваного, що живуть окремо. Під час затримання він не чинив супротиву. “Міністерство юстиції заарештувало Джека Дугласа Тейшейру у зв’язку з розслідуванням ймовірного несанкціонованого заволодіння, зберігання та передачі секретної інформації національної оборони з метою поширити її в якості співробітника Національної гвардії ВПС США”, - зазначає генпрокурор США Меррік Гарленд.

Джеку Тейшейрі - 21, він працює у розвідувальному підрозділі Нацгвардії Сполучених Штатів від 2019 року. В його посадові обов’язки входило стежити за роботою комунікаційної системи на військовій базі. “Це був зумисний кримінальний акт з метою порушити інструкції і правила. Це ніби ви замкнули вхідні двері, а хтось увійшов у ваш будинок і забрав щось, що у вас було. Ви дотримувалися своїх процедур і замкнули двері, але хтось увійшов у ваш будинок, щось взяв і виніс на вулицю”, - підкреслює речник Пентагону Патрік Райдер.

Журналістам The Washington Post вдалося поспілкуватися із друзями Тейшейри по закритому геймерському чату “Дискард”, куди він і викладав документи. За їхніми словами, ділитися розвідданими їхній товариш на прізвисько OG почав ще наприкінці минулого року, спочатку переписував секретні документи на роботі від руки, а згодом наважився їх фотографувати. У чаті було до 3 десятків учасників - переважно підлітки, для яких Тейшейра був харизматичним лідером - спортивним, тренованим і озброєним. Він критикував американський уряд і нібито прагнув, щоб його юні друзі були добре поінформовані. Пояснював їм незрозумілі слова і сердився, коли вони не виявляли належної уваги. За словами геймерів, Тейшейра не підтримував жодну зі сторін в російсько-українській війні. «Він не російський оперативник. Він не український оперативник», – зазначив учасник.

Простір на сервері, де він опублікував документи, називалася «ведмідь проти свині», мався на увазі дошкульний випад проти Росії та України, ознака того, що OG не підтримував жодної зі сторін в конфлікті.

Згодом хтось виніс секретні документи за межі геймерського чату. Коли вони опинилися у пресі і наробили галасу, Тейшейра був дуже збентеженим і передчував небезпеку, розповів один із його друзів. Під час останнього зідзвону вони фактично прощалися, а дехто плакав.

Лише після затримання підозрюваного злив секретних документів вперше прокоментував президент США Джо Байден. “Мене не хвилює витік. Я стурбований тим, що це сталося. Але мені не відомо, ніби щось там мало велике значення”, - заявив він.

Зараз слідчі допитують Тейшейру, у п’ятницю він має з’явитися у Бостонському суді.

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