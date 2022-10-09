Не лише звільнили, але й відбудовують: військові на Київщині власноруч відновили зруйнований дах ліцею

Військові в селі Сукачі на Київщині власноруч відновили зруйнований дах ліцею, йдеться в ТСН.

На подвір’ї ліцею в селі Сукачі на Київщині, яке пережило окупацію росіян, влаштували свято, щоб подякувати військовим за відновлену будівлю навчального закладу. "Нам надійшло завдання перекрить дах. Ми справилися. Нам подякували", - розповідають військові.

Село Іванківської громади від початку повномасштабного вторгнення росіян було в окупації. Мешканці боялися виходити з хат, згадує працівниця ліцею пані Валентина. "Скло було побите. Шифер був побитий як ми прийшли… Ми дуже пізно прийшли до цієї школи, бо ми сиділи, навіть боялися з двору вийти. Ми в погребах сиділи і не виходячи. Воно ж бомбило на вулиці. Слава Богу, вони нічого не покрали у нас такого", - каже вона.

В селі чекали на відновлення навчання, бо до цього діти займалися онлайн. Про свою роботу, яку виконували близько місяця, військові говорити соромляться.

"Було задіяно понад 30 військовослужбовців. Трошки заважала нам погода, дощі були. Але разом, як то кажуть, і батька добре бити. Місцева громада допомогла з матеріалами, ми допомогли робочими руками", - розповідають військові.

Нагадаємо, що на Харківщині рятувальникам, яким і самим довелося пройти катівні росіян, зараз випала нагода зробити місто безпечним для мешканців. Балаклійські рятувальники не припиняли роботу під час окупації ні на день, але згадують той час із жахом.

Військові власноруч відновили ліцей на Київщині

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