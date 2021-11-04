Не локдаун: у МОЗ розповіли, що найбільше мотивує українців вакцинуватися проти COVID-19

Не локдаун: у МОЗ розповіли, що найбільше мотивує українців вакцинуватися проти COVID-19

У МОЗ також назвали області лідери із вакцинації проти COVID-19.

В Україні найбільше вакциновано проти коронавірусу дорослого населення принаймні однією дозою у Києві (54,2%), Київській області (43,7%), Полтавській області (42,1%). Також сьогодні вперше 40% показник досягнуто в Дніпропетровській області.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сказав на брифінгу за 4 листопада.

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Найгірші показники із вакцинації, за даними МОЗ, у Закарпатській області, де щеплено лише 23,2% дорослого населення та Волинській області – 25,2%. Віктор Ляшко наголосив, що від відсотків вакцинованого населення напряму залежать епідемічні показники.

"Це ми бачимо на прикладі Моршина, де вакциновано близько 70% дорослого населення", - пояснив голова МОЗ.

Посилаючись на дані дані дослідження, проведеного у вересні-жовтні 2021 року за підтримки ЮНІСЕФ, USAID та Світового Банку, Ляшко розповів, що 60% усіх українців позитивно ставляться до вакцинації проти COVID-19. Ще 62% погоджуються, що необхідно робити щеплення від COVID-19.

Натомість 42% українців, які ще не вакцинувались, готові щепитись за певних умов.

"Найбільше мотивує охочих щепитись те, що вакцинація може запобігти коронавірусній хворобі чи ускладненням. І це дійсно так, адже вакциновані люди у 5 разів рідше інфікуються та мають у 10 разів нижчий ризик госпіталізації з COVID-19, ніж нещеплені", - повідомив Ляшко.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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